Hoop voor Frank: gulle gevers melden zich nu hij in een caravan woont

Het verhaal van de 39-jarige Frank uit Uden heeft heel wat losgemaakt. De man is uit zijn huis gezet omdat hij een flinke huurachterstand had. Hij bivakkeert nu in een caravan met een voortent bij de parallelweg langs de A50. Zijn verhaal leidde tot veel reacties. Er worden hem nu een huis, werk en boodschappen aangeboden.

Bij Omroep Brabant meldde zich onder meer Wesley, zijn achternaam laat hij nog even achterwege. "Ik hoef geen heldenstatus. Als ik met Frank in contact kan komen, dan help ik hem aan werk en onderdak. We maken allemaal wel eens een domme keuze in het leven. Ik wil hem helpen. Niemand wil op straat zitten."

Wesley vertelt dat hij in de schoonmaakbranche door heel Nederland werkt. Ook op vakantieparken. "Ik wil hem helpen om zijn leven weer op de rit te krijgen. Als hij wil kan hij zo aan de slag. Ik zorg voor een contract en onderdak. Dan kan hij zijn leven weer oppakken. Elke dag in die caravan zitten is ook niets."

Mobiel toilet

Een andere nog onbekende weldoener zorgde ervoor dat Frank voortaan fatsoenlijk naar het toilet kan en plaatste een mobiel toilet naast zijn caravan.

Frank hoeft voorlopig ook niet op een houtje te bijten. Deze woensdagmiddag stond Angela bij zijn caravan met een goedgevulde boodschappentas, maar Frank was er helaas niet. "Het gaat me aan mijn hart", zegt Angela. "Ik kan niet begrijpen dat hij op straat is gezet. Hij kan nergens naartoe. Hij is er voor zijn dieren." Frank heeft vier katten.

Ook Jessica leeft mij met Frank. "Ik heb een redelijk grote tuin waar Frank zijn caravan in mag zetten. Ook is er eten voor hem en zijn katten", schrijft ze. Ook Dorine en Linsey bieden maaltijden aan voor Frank en zijn poezen. Elvira biedt Frank hulp aan als budgetcoach. "Ik kan hem helaas niet aan een huis helpen."

Laatste centen

De caravan van Frank staat nu al twee weken langs de A50. Nadat hij uit zijn huis is gezet, verbleef hij eerst samen met zijn katten bij familie en daarna kwam hij op deze plek terecht. Van zijn laatste centen heeft hij de caravan gekocht waarin hij nu verblijft.

In de crisisopvang kan hij niet terecht, want daar zijn dieren niet toegestaan. Bovendien wil Frank niet tussen verslaafden en andere mensen met problemen zitten. Hij heeft al genoeg aan zijn hoofd. "Ik ben mijn baan en auto kwijt. Ik krijg geen uitkering omdat ik geen postadres heb", vertelde hij deze week tegen Omroep Brabant.

