Harrie Lavreysen zet hoog in voor de Olympische Spelen in Parijs

"Ja, ik zet hoog in." Dat zegt baanwielrenner Harry Lavreysen uit Luyksgestel over zijn ambities voor de Olympische Spelen dit jaar in Parijs. Vier jaar geleden kwam hij met twee gouden en één bronzen medaille naar huis uit Tokyo. In augustus gaat hij voor drie keer goud. Vier weken geleden haalde hij datzelfde resultaat op het EK in Apeldoorn, maar hij heeft het gevoel dat hij daar niet eens in topvorm was. Harrie vertelt er woensdag over in het tv-programma 'KRAAK. vraagt door' van Omroep Brabant.

Het interview vindt plaats in Omnisport Apeldoorn. Daar is de wielerbaan waar Harrie elke doordeweekse ochtend zijn trainingen afwerkt. Hij woont ook in Apeldoorn, maar voor zijn sociale leven gaat hij nog steeds elk weekend terug naar Brabant.

De tribunes rond de wielerbaan zijn nu leeg, maar Harrie weet nog precies hoe vol ze vier weken geleden tijdens het EK zaten. "Ik had het gevoel dat ze allemaal achter me stonden, zegt hij. Als hij eraan terugdenkt, verschijnt zijn kenmerkende brede lach. "Het was zeker een van de mooiste toernooien die ik ooit heb gereden."

Vooral in de keirin, een sprintonderdeel met zes renners, toonde hij zich oppermachtig. Hij moest achterin starten, maar dat vindt hij wel prettig. "Dan heb ik het overzicht en dan kan ik me in zo'n gat storten en dan kijken of ik me los kan rijden." Dat lukte wonderwel. Normaal moet bij de keirin vaak de finishfoto bestudeerd worden om te bepalen wie er gewonnen heeft. Nu was dat niet nodig. Harrie ging met een riante voorsprong en losse handjes over de finish.

Hij heeft de beelden nog wel vaak teruggekeken. Dat gunde hij zichzelf wel, maar de blik ging ook alweer snel vooruit richting Parijs. Tot augustus fietst hij nog maar twee wedstrijden, verder is alles gericht op de opbouw naar de Spelen. Dan moet hij pieken en de schema's daarvoor liggen klaar. Door zich zo voor te bereiden denkt hij nog sterker aan de start te verschijnen dan op het EK. Ondanks die drie gouden medailles in Apeldoorn zegt hij: "ik was eigenlijk nog niet eens in topvorm."

Opnieuw dus een half jaar waarin alles moet wijken voor zijn sport. Maar motivatie is voor Harrie geen probleem. De sport lijkt voor hem uitgevonden. "Daar lijkt het wel op", zegt hij lachend. "Ik hou van het spelletje en de tactiek die erbij komt kijken. Het is niet alleen kracht."

Maar ook met die kracht zit het wel goed. Hij heeft misschien wel de sterkste bovenbenen van Nederland. Voor de kenners: hij kan meer dan 15 seconden een vermogen van 2000 watt wegfietsen. En als piek heeft hij ook weleens meer dan 2600 watt gehaald.

Alleen al om dat vermogen op peil te houden zijn intensieve trainingen nodig, elke doordeweekse ochtend op de baan in Apeldoorn. En wat doet Harrie dan 's middags nog? "Eigenlijk niks, dan moet ik herstellen van de training om klaar te zijn voor de volgende ochtend. Als ik dat niet zou doen loop ik tegen het einde van de week tegen mijn grenzen aan."

'KRAAK. vraagt door' wordt elke woensdag uitgezonden om 17.15 uur en wordt daarna herhaald. Het programma staat ook in een langere versie op Brabant+, en er is een extra lange podcast van het interview.