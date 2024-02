Baby overlijdt na ernstige mishandeling: 14 jaar cel geëist tegen vader

Een vier maanden oude baby die in 2022 overleed in Vught, is meerdere keren ernstig mishandeld. Het meisje had onder meer interne bloedingen en gebroken ribben. Haar destijds 24-jarige vader staat donderdag voor de rechtbank in Den Bosch terecht voor de dood van het meisje en het mishandelen van zijn zoon en zijn toenmalige vriendin. De officier van justitie eiste veertien jaar celstraf.

De rechtszaal in Den Bosch zat vrijwel helemaal vol met familie en vrienden van beide ouders. De rechter waarschuwde iedereen vooraf: er zullen details over de dood van het kindje worden besproken die schokkend kunnen zijn. Als ze tijdelijk de zaal willen verlaten, mag dat.

De moeder en haar familie hoopten deze dag eindelijk antwoord te krijgen op vragen die hen al zo lang kwellen. Maar tijdens de zaak blijkt dat ze dat niet zullen krijgen. De verdachte toont weinig emotie en ontkent dat hij zijn eigen kinderen iets aan zou hebben gedaan. Hij geeft wel toe dat hij zijn partner mishandelde.

Het vier maanden oude meisje overleed in de nacht van 20 op 21 augustus 2022. De verdachte vond haar 's ochtends dood in bed en sloeg alarm. Toen was ze al uren dood. Na onderzoek bleek dat de baby meerdere keren ernstig mishandeld was. Vijf dagen na de dood van het meisje werd haar 24-jarige vader als verdachte aangehouden.

'Baby slap'

De baby had onder meer hersenschade, gebroken ribben, longkneuzingen en bloeduitstortingen in haar schedel en ogen. Volgens deskundigen is het kind waarschijnlijk gestompt, met kracht vastgepakt, door elkaar geschud of geslagen met riem of snoer. Sommige verwondingen waren al weken oud, anderen slechts enkele uren toen het meisje overleed.

De avond voordat het meisje dood werd gevonden, was de vader alleen thuis met haar. In die tijd zocht hij op Google met termen als 'baby slap en wil niet wakker worden'. "Ik ben een jonge vader, wat informatie opzoeken om te leren kan geen kwaad, toch?", verklaart de vader donderdag. "Ze sliep wat dieper dan normaal, maar werd al snel wakker en toen gaf ik haar een flesje."

WhatsAppgesprekken

De verdachte en zijn toenmalige vriendin woonden in die tijd in Vught. Hij mishandelde de vrouw. In vele WhatsAppberichten schrijft de man onder meer dat hij haar tanden eruit gaat slaan en haar gezicht gaat verbouwen. Ze verdient de tikken die hij haar geeft, schrijft hij ook. Familieleden van de vrouw horen de appgesprekken snikkend aan, wanneer de rechter dit voorleest.

De vrouw ontdekte soms blauwe plekken en rode vlekken bij hun dochter. Via WhatsApp vroeg ze de verdachte hoe de baby daaraan kwam. Hij had geen idee, stuurde hij. Misschien doordat zijn telefoon een keer op het oog van de baby was gevallen.

Uit huis geplaatst

Een jaar eerder is de zoon van het stel, toen een twee maanden oude baby, korte tijd uit huis geplaatst. De kinderbescherming vermoedde dat hij werd mishandeld, nadat hij in het ziekenhuis lag met meerdere gebroken ribben. Beide ouders wisten niet hoe hij daaraan kwam.

WhatsAppgesprekken tussen de ouders schetsen het beeld dat de vader soms gewelddadig werd als de jongen niet stopte met huilen. Hij ging over tikken die hij hem zou geven, of een draai om de oren. "Ik doe met mijn kind wat ik wil", appte hij toen de moeder er iets van zei.

In de rechtbank ontkent de man dat hij zijn kinderen ook maar iets aan heeft gedaan. Hij beschuldigt zijn ex-vriendin en haar familie. "Ik ben niet de enige die voor de kinderen zorgde", zegt hij meermaals.

Eerder veroordeeld

De man is eerder veroordeeld, onder meer voor het mishandelen van een beveiliger. Volgens deskundigen heeft hij vooral oog voor zichzelf en kan hij zich moeilijk inleven in anderen. Dit moet wel verder worden onderzocht, maar de man weigert mee te werken aan psychologische onderzoeken. Hij wil niet dat er leugens over hem worden opgeschreven, zegt hij.

Volgens de advocaat moet de verdachte worden vrijgesproken van doodslag en de mishandelingen van zijn kinderen. Er is volgens hem niets waaruit blijkt dat de verdachte zijn kinderen heeft verwond. Hij zou een zorgzame en betrokken vader zijn die structuur aanbracht in het dagelijks leven van zijn gezin.

Volgens de officier van justitie is het duidelijk dat de man verantwoordelijk is voor de mishandeling van zijn kinderen en de dood van het meisje als gevolg. Ze eist daarom een celstraf van veertien jaar en adviseert tbs.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.