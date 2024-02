Bewoners betalen zelf onderzoek om drukke weg door dorp veiliger te maken

Jarenlang proberen de inwoners van Sambeek iets te doen aan de veel te drukke weg door het dorp. Maar telkens krijgen ze bij de gemeente niks voor elkaar. De frustratie is inmiddels zo groot dat ze zelf een verkeersbureau gaan laten onderzoeken hoe het probleem opgelost moet worden. Ze hopen dat er daardoor eindelijk iets gaat veranderen. Het onderzoek gaat ze zo'n 10.000 euro kosten.

Jan Mulder woont sinds 2006 aan de Grotestraat in Sambeek. Het is de doorgaande weg die dwars door het dorp loopt. “Al jaren voordat ik hier kwam wonen waren ze in Sambeek bezig om iets te doen om de weg veiliger te maken”, zegt hij. “Maar er verandert niks.” Sambeek is een oud dorp met zo'n 1800 inwoners. De weg door het dorp is smal. De huizen staan dicht tegen de straat. Je mag er 50 kilometer per uur. “Ja, het is echt smal”, zegt Jan. “En er komt heel veel verkeer doorheen. Niet alleen auto’s, maar ook veel vrachtwagens en grote tractoren. En er wordt veel te hard gereden.”

"We worden maar niet serieus genomen."

Dat is te zien op een vroege donderdagochtend in het dorp. Het is een wirwar van scholieren onderweg naar school, auto’s en vrachtwagens die de weg proberen op te draaien vanuit onoverzichtelijke zijstraten. “Als dorp zijn we hier al jaren mee bezig", zegt Harry Laurent van de verkeerswerkgroep van de dorpsraad van Sambeek. De gesprekken waren eerst met de gemeente Boxmeer. Twee jaar geleden ging de gemeente Boxmeer op in de grotere gemeente Land van Cuijk. "We hebben het gevoel dat we niet serieus genomen worden."

" De gemeente wil het onderzoek niet betalen."

Intussen is er een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Land van Cuijk. “Maar duidelijke maatregelen voor Sambeek staan er niet in”, zegt Harry. En dat terwijl een plan hard nodig is. “Er komt een nieuwe wijk bij. En al dat verkeer moet dan ook nog eens hier door de smalle straat.” Voor de dorpsraad is de maat nu vol. Ze willen zelf een verkeersbureau onderzoek laten doen naar wat er moet gebeuren met het verkeer in het dorp. Ze hebben er een offerte voor klaar liggen. “Dat gaat bij elkaar zo’n 10.000 euro kosten”, vertelt Harry. “De gemeente wil dat niet betalen voor ons. We moeten nog kijken waar we het geld vandaan gaan halen.” De gemeente Land van Cuijk laat in een reactie weten dat ze het verkeersonderzoek nog niet nodig vinden. Vanuit het huidige mobiliteitsplan wil de gemeente met de dorpsraad gaan praten over wat er in Sambeek moet gebeuren.