Renovatie oude wijken: 'Als één ding misgaat heeft dat grote gevolgen'

Voor 2030 moeten alle woningcorporaties verplicht hun huurwoningen verduurzamen. Maar de renovatie van een oude wijk met honderden woningen is geen makkelijke klus. Tijdens een bezoek aan drie wijken waar volop wordt gerenoveerd, merkte Omroep Brabant veel verschillen. De ene bewoner is blij met de verbeteringen, maar twee deuren verderop is het een nachtmerrie. De woningcorporaties geven toe dat niet alles perfect verloopt. "Het moet bijna vlekkeloos gaan, want als er één ding misgaat, heeft dat al snel flinke gevolgen."

Woningcorporatie Woonpartners is bijna klaar met de renovatie in de Planetenbuurt in Helmond. Het regent er klachten. Bijvoorbeeld bewoners die wakker worden in een nat bed door een lek in hun nieuwe dak. Woonpartners geeft toe dat het niet overal goed is gegaan, maar dat ze ook veel tegenslag had. De planning was strak en dan moet bijvoorbeeld het weer meewerken. Het valt niet mee om platte daken te renoveren als het wekenlang regent.

Mikel Segers, manager vastgoed bij Woonpartners: "Er is veel misgegaan tijdens deze renovatie. Dit is wel een pittigere klus dan in andere wijken." Waar ligt dat dan aan? "Het is heel veel. We pakken meteen de binnenkant en de buitenkant aan. Het moet bijna vlekkeloos verlopen. Als er iets niet goed gaat, heeft dat meteen flinke gevolgen. Er kwam van alles ongelukkig bij elkaar en dan kijken we: hoe krijgen we dit zo snel mogelijk gefikst?"