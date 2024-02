Renovatie van je huurwoning: soms geweldig, soms een nachtmerrie

De Helmondse Leonardusbuurt wordt nog volop gerenoveerd (Foto: Alice van der Plas) In de Helmondse Marslaan zijn niet alle bewoners blij met de renovatie De nieuwe woningen in de Leonardusbuurt in Helmond De renovatie in de Helmondse Leonardusbuurt is hard nodig Dezelfde huizen in de Planetenbuurt in Helmond, maar niet iedereen is blij Volgende 1/5 De Helmondse Leonardusbuurt wordt nog volop gerenoveerd (Foto: Alice van der Plas)

Lekkages, schimmel, tocht. Het zijn problemen die normaal gesproken voorkomen in verouderde woningen, niet in een pas gerenoveerde woning. Toch lopen renovaties regelmatig uit op nachtmerries voor de bewoners. Dat blijkt uit een bezoek van Omroep Brabant aan drie wijken waar volop wordt gerenoveerd. Opvallend: de mening over de renovatie verschilt enorm van deur tot deur.

In de Helmondse Leonardusbuurt en Planetenbuurt wordt druk gerenoveerd. Ook de Geldropse wijk de Coevering wordt onder handen genomen. Overal staan steigers, bouwketen en busjes van bouwbedrijven. Huizen krijgen een nieuw dak, nieuwe kozijnen of een nieuwe voordeur. Bij veel huizen zijn ook de badkamer of de keuken aan de beurt. En er wordt verduurzaamd: nieuwe warmtesystemen en zonnepanelen. Een oude tochtige woning met een torenhoge energierekening zou dan een behaaglijk paleisje moeten worden dat voldoet aan alle eisen van deze tijd. Maar in de Marslaan in Helmond zijn sommige bewoners ten einde raad. Wat opvalt: waar de ene bewoner heel tevreden is en de renovatie rapportcijfer 8 geeft, is het bij een bewoner twee huizen verderop een heel ander verhaal: veel klachten en een cijfer 4.

"Ze boorden dwars door het dak. Mijn dochter kreeg de brokstukken op haar hoofd"

“Ik ben na de renovatie wakker geworden in een nat bed”, vertelt een bewoonster. “De hond slaapt bij mij en ik dacht: hoe is het mogelijk dat mijn kleine hondje zoveel plast? Toen bleek er een lek in het nieuwe dak te zitten. Het water liep langs de muren naar beneden.” Volgens de bewoonster had de renovatie al lang klaar moeten zijn, maar lopen de werkzaamheden maanden uit en er gaat van alles mis. “Ze hebben twee keer dwars door het dak geboord. Mijn dochter kreeg de brokstukken op haar hoofd.” Het zijn dezelfde woningen, dezelfde werkzaamheden, hetzelfde renovatieproject. Toch beleeft iedereen het heel anders. “Je kunt altijd wel ergens over klagen, maar ik stap er gewoon overheen”, zegt een oudere bewoonster van de Helmondse Astronautenlaan. “Ik heb zelfs de woningbouw gebeld om ze te bedanken voor de mooie renovatie.”

"Dan zit je de hele dag thuis te wachten en komt er niemand"

Ook in Geldrop, waar de huizen zijn voorzien van nieuwe daken en zonnepanelen, merken bewoners verschillen. Een vrouw zegt dat de benedenverdieping tochtig en kil blijft, terwijl de overbuurvrouw in T-shirt de deur opent en zegt dat het 23 graden is op de slaapkamer en ze het maar niet kouder krijgt. In de Helmondse Leonardusbuurt hebben de bewoners hele verschillende ervaringen met de renovatie van het Willem Beringsplein. Bewoners van een hoekhuis zijn heel blij, de bewoners van een paar huizen verderop klagen over tocht in hun nek. "We hebben het idee dat onze voorgevel nog steeds niet goed is geisoleerd.” Een vaak gehoorde klacht is dat werkmensen vaak niet komen opdagen. “Dan zit je de hele dag thuis te wachten en komt er niemand,” zegt een bewoonster van de Planetenbuurt. "Als ze dat van tevoren even laten weten is er niets aan de hand, maar als je niets hoort, is dat heel vervelend.”

"Bouwvakkers waren hele lieve mensen, alles is perfect gegaan"