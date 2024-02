Fors lagere straffen voor overval op Nikkie de Jager en haar verloofde

Vier mannen die YouTube-ster Nikkie de Jager hebben overvallen in Uden, hebben daarvoor van het gerechtshof in Den Haag celstraffen tot 5,5 jaar gekregen. Ze zijn ook veroordeeld voor andere misdrijven. De daders pleegden in wisselende groepen in 2020 vier overvallen en drie inbraken.

Nikkie de Jager en haar partner werden op 8 augustus 2020 overvallen door vier mannen die waren gewapend met een pistool en een koksmes. De slachtoffers werden op stoelen vastgebonden met ducttape, tiewraps en touwen. De overvallers gingen ervandoor met onder meer waardevolle sieraden, sleutels en een tas van het merk Louis Vuitton. 'Maandenlang bespied'

Volgens de aanklager hebben de overvallers psychische schade veroorzaakt bij de slachtoffers. "Maandenlang zijn ze bespied. De overvallers hebben uren als roofdieren in de bosjes gelegen, geduldig wachtend om toe te slaan", zei de aanklager. De daders werden vorig jaar door de rechter in Rotterdam veroordeeld tot celstraffen die opliepen tot acht jaar. Ze gingen daartegen in beroep. Twee Rotterdammers Eddie N. (27) en Hamza T. (24) kregen in hoger beroep 5 en 5,5 jaar cel. Zij bekenden de overval op Nikkie de Jager deels, maar volgens het OM was dat alleen bedoeld minder straf te krijgen. Het hof acht niet bewezen dat de verdachten samen een criminele organisatie hebben gevormd en daarom vallen de straffen lager uit.