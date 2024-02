Restaurant herrijst uit de as, bewoners kunnen al carnaval komen vieren

Bouwvakkers zijn nog volop aan het werk in restaurant Nieuw Schaijk in Schaijk. 1 maart is de officiële opening, maar het is nu al gedeeltelijk geopend zodat dorpsbewoners carnaval kunnen komen vieren. Anderhalf jaar geleden werd het restaurant door brand verwoest.

Eigenaar Johan Tielemans leidt ons rond door het enorme pand. “We hebben 300 vierkante meter ruimte meer dan in het oude pand.” Het restaurant is opgedeeld in vier delen en heeft 200 zitplaatsen. Er zijn meerdere feestzalen en een ijssalon. In het oog springt de grote centrale bar in het pand, maar vooral ook de overdekte patio in het hart van het complex.

In de nacht van 14 op 15 mei 2022 sloeg het noodlot toe. Een wasdroger vatte aan het begin van de nacht vlam. Een verwoestende brand liet niets van het gebouw over. “Er was gelukkig niemand binnen. Ik had zelf die avond afgesloten”, zegt Johan die het bedrijf samen met zijn vader Wim runt.