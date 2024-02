Tennisser Van Rijthoven verwacht snelle rentree: 'Ik ben hartstikke fit'

Tennisser Tim van Rijthoven wil nog eind deze maand zijn rentree maken. De 26-jarige tennisser uit Roosendaal kwam een jaar geleden voor het laatst in actie. Hij kampt met een blessure aan zijn elleboog waarvoor hij een jaar geleden een operatie onderging.

"Ik heb er wel zin in, met thuis zitten is het nu wel gedaan", zei Van Rijthoven in een podcast van de KNLTB. "Met de elleboog gaat het de goede kant op, ik ben hartstikke fit. Het enige wat ik nog niet voluit kan is serveren, maar dat gaat tijd kosten."

Van Rijthoven mikt voor zijn comeback op een futuretoernooi in het Portugese Faro, dat op 26 februari begint. De futures zijn het laagste niveau van de internationale tennistour. De voormalig nummer 101 van de wereld stond een jaar geleden op het ABN AMRO Open in Rotterdam.

Van Rijthoven raakte vorig jaar vier maanden geen racket aan. "Dan ben je ineens een 'gym rat' en herdenk je je carrière. Gaat dit nog wel goed komen? Het slagingspercentage van de operatie is 85 procent, maar dan schiet toch die andere vijftien procent door je hoofd."

Anderhalf jaar geleden brak Van Rijthoven definitief door met een opvallende zegetocht bij Libéma Open, het grastoernooi in Rosmalen. In de finale was hij destijds in twee sets te sterk voor wereldtopper Daniil Medvedev.

Even later was er een nieuw hoogtepunt voor Van Rijthoven, toen hij een wildcard kreeg voor Wimbledon. Daar was het uiteindelijk Novak Djokovic die in de vierde ronde te sterk bleek.