Sprookjesachtige carnavalstraditie: zo werd lichtjesoptocht beroemd

De lichtjesoptocht in Zwammegat wordt door toeschouwers omschreven als sprookjesachtig. Zaterdagavond rijdt de optocht weer door Standdaarbuiten met dit jaar als motto: 't zit gebakke. Maar hoe ontstond dit fenomeen?

De optocht van Standdaarbuiten was altijd zaterdagmiddag. Maar in 1987 besloten ze het over een andere boeg te gooien. Dorpsbewoner Ad Rijnvos had iets moois gezien toen hij op vakantie was in Engeland. Daar hadden ze een lichtjesoptocht. Dat moesten ze in Standdaarbuiten ook maar eens proberen. Het bleek een gouden greep.

In het begin reden op zaterdagavond in het donker vooral plaatselijke deelnemers mee, zoals de Markbouwers. Die zijn er vanaf het eerste uur bij. Daarna groeide de lichtjesoptocht uit tot een fenomeen met een grote aantrekkingskracht. Intussen is het deelnemersveld bij deze 36e editie zelfs internationaal.

De kijkers trouwens ook. Tot boven de twintigduizend bezoekers. Televisiekijkers zijn er over de hele wereld. Vorig jaar kwamen er reacties uit Zuid-Afrika, klinkt nu in het dorp. Met enige trots vertellen ze dat altijd.

Nog steeds zorgen de inwoners voor het hoofdprogramma. Ze rijden met de grootste wagens. Maar deelnemers komen ook uit Fijnaart, Klundert, De Heen, Sint Willebrord, Bergen op Zoom en zelfs het Belgische Wuustwezel.

Aardbevingen

De wagens zijn ieder jaar anders. Soms lijkt het er op alsof ze nog groter en spectaculairder worden. Gloeilampen zijn vervangen door leds. Het volume lijkt ieder jaar toe te nemen. De trillingen leiden tot kleine aardbevingen in de straten. De shows met figuranten worden met het jaar spectaculairder.

Een lang en kleurig lint van leut trekt vanaf half acht door het dorp. Volgens het oude recept, met veel licht en geluid. Soms is er iets nieuws, zoals dit jaar de publieksprijs. Vroeger was er alleen een juryprijs. Allemaal om de bouwers te eren want die maken tenslotte maandenlang al het moois.

Kijken is gratis, op straat en op televisie.

LIVE op Omroep Brabant, Roeptoetgat, zaterdagavond vanaf half acht.