Van huiselijk geweld tot moord: het belang van op tijd ingrijpen

Het Openbaar Ministerie gebruikt de term femicide steeds vaker. Als een vrouw slachtoffer is van moord of doodslag, is de dader in meer dan de helft van de gevallen een geliefde of ex. Deze gevallen van femicide hebben volgens het OM vaak overeenkomsten. “Het begint bijna altijd met huiselijk geweld of stalking. We willen de patronen eerder herkennen”, vertelt persofficier Mark de Graaf.

In zaken waarin een man zijn (ex-)partner om het leven brengt, zijn er vaker voortekenen. Dat ziet ook het Openbaar Ministerie. "Tot nu toe werd het motief achter een moord of doodslag en of het slachtoffer een man of een vrouw is, niet geregistreerd. Maar omdat er een patroon is bij dit soort zaken, is het belangrijk dat vanaf nu wel vast te leggen", vertelt de Graaf.

Er waren meer aanwijzingen dat Marlon B. het niet kon verkroppen dat Silvana hem wilde verlaten. Silvana appte al maanden met vertrouwelingen dat ze bij hem weg wilde en bang was voor Marlon. Dat had ze ook tegen de politie verteld. Achteraf allemaal signalen dat het mis kon gaan.

Donderdag werd duidelijk dat Marlon B. uit Hoogeloon een gevangenisstraf krijgt van 24 jaar voor de moord op zijn ex-partner Silvana Heber. Op de dag dat zij uit het huis van Marlon wilde verhuizen, raakte ze vermist. Later werd ze teruggevonden en bleek ze te zijn vermoord door haar ex.

Persofficier Mark de Graaf legt uit: “Het kan beginnen met iets simpels als dat de vrouw geen lippenstift meer op mag, totdat ze misschien helemaal de deur niet meer uit mag. Die manipulatie en isolatie kan uiteindelijk eindigen in geweld of stalking. Alles heeft te maken met de macht die de man over de vrouw wil uitoefenen.”

Het woord femicide staat niet in het Wetboek van Strafrecht, het boek dat rechters gebruiken om een straf op te leggen. Toch wil het OM voortaan beter letten op de voortekenen van femicide. Voordat een vrouw wordt gedood, is er vaak sprake van huiselijk geweld of stalking. Daarvan komen meldingen binnen bij politie en justitie. “Huiselijk geweld hoeft niet per se te leiden tot de dood van de vrouw, maar wanneer een vrouw is gedood gaat daar vaak wel een reeks aan gebeurtenissen aan vooraf.”

Bijna een kwart van de rechtszaken in Breda heeft iets te maken met huiselijk geweld of stalking. "Het is belangrijk daar een rode draad in te zien.” Als zo’n rode draad ontdekt is, kan er niet alleen een straf opgelegd worden. Er kunnen ook maatregelen opgelegd worden die herhaling of escalatie moeten voorkomen. “Denk aan een gedragsaanwijzing. Bijvoorbeeld dat de dader geen contact op mag nemen met het slachtoffer of niet op een bepaalde plek mag komen.”

De Graaf roept dan ook op om te blijven melden als je zelf of iemand in je omgeving ermee te maken krijgt. Ook als er niet genoeg bewijs is voor een rechtszaak. “We proberen er alles aan te doen om te voorkomen dat mensen opnieuw slachtoffer worden. We schakelen ook organisaties als Veilig Thuis en de Kinderbescherming in om een steentje bij te dragen aan de veiligheid.”