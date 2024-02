3 Uurkes Vurraf is volgens presentator Jordy Graat 'een bom van energie'

Voor fanatieke carnavalsvierders in Brabant is het aftellen van de laatste uurtjes tot 3 Uurkes Vurraf begonnen. Jordy Graat presenteert de officiële aftrap van de Brabantse carnaval al tien jaar en beleeft het nog altijd intens. "Vroeger op school sliep je slecht in de nacht voor het schoolreisje. Dat heb ik na tien jaar nog steeds met 3 Uurkes Vurraf."

Hij is verwachtingsvol en gespannen 'op een goede manier'. Jordy Graat is als presentator een vast gezicht in de feesttent op het Stadhuisplein in Lampegat (Eindhoven). Die rol verveelt hem allerminst. "Ik ben eigenlijk het hele jaar met 3 Uurkes Vurraf en de carnaval bezig. Vanaf vier weken van tevoren wordt het heel druk. Dan ben ik niet zo gezellig voor vrienden en familie. Zij vinden me dan afwezig en druk."

"Ik heb veel wakker gelegen."

"Ik heb veel wakker gelegen", zegt hij vrijdagochtend. "Dat komt door de spanning van dat het bijna gaat beginnen. Ik heb er gewoon heel veel zin in." Feestvierders kunnen dit jaar onder meer de bekende carnavalsartiesten zoals Snollebollekes, René Schuurmans en Jan Biggel verwachten. Maar er zijn ook verrassende, nieuwe carnavalsacts. De tent op het Stadhuisplein is opnieuw goed gevuld. Ook wordt de winnaar van Kies je Kraker bekendgemaakt. Dit jaar stemden een recordaantal mensen op de kanshebbers.

"Iedereen met carnavalsbloed wil het feest meemaken."