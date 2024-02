Vrouw omgekomen nadat auto's botsen in Oirschot, andere inzittende gewond

Op de Bestseweg tussen Best en Oirschot is vrijdagavond een vrouw om het leven gekomen bij een frontale botsing tussen twee auto’s. Het gaat waarschijnlijk om de bestuurder van een van de auto’s. De bestuurder van de andere auto raakte gewond.

"We gaan er nu vanuit dat alleen beide bestuurders in de auto's zaten", meldt de politie.

Onderzoek

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Ook is het onduidelijk hoe de gewonde er aan toe is. De politie onderzoekt de toedracht. De Bestseweg is daarom dicht.

Er zijn meerdere hulpdiensten bij het ongeval aanwezig, waaronder ambulances, brandweer en politie.