Wat een feest was het vrijdagmiddag op het Stadhuisplein bij 3 Uurkes Vurraf. De beste carnavalsartiesten, bergen confetti, veel bier en nog veel meer sfeer maakte het weer een onvergetelijke editie van de officiële start van carnaval. Bij Roeptoegat hebben we het voor je samengevat in een minuut en 33 seconden. Fijnfisjenie!