RKC Waalwijk zonder steunpilaren naar verrassende zege op NEC

David Min heeft RKC Waalwijk aan een zege op NEC geholpen. De 24-jarige vervanger van de geblesseerde spits Michiel Kramer stuurde de thuisploeg met twee doelpunten het carnavalsweekend in (2-0). RKC speelde in een speciaal carnavalstenue.

De formatie van trainer Henk Fraser behaalde haar eerste competitiezege in negen duels. NEC, halve finalist in de KNVB-beker, verloor pas voor de tweede keer in de laatste veertien competitiewedstrijden. De Nijmeegse formatie verloor op 3 december voor het laatst, van Ajax (1-2).

RKC nam met de zege meer afstand van de onderste plaatsen. De club heeft voorlopig 6 punten meer dan FC Volendam en Vitesse, de nummers 17 en 18 van de ranglijst.

Min schoot in de 7e minuut voor de eerste keer raak na een goede vrije trap van Aaron Meijers. Vervolgens kreeg Dario van den Buijs een uitgelezen kans om er 2-0 van te maken. Jasper Cillessen stopte echter voor het eerst in de Eredivisie een strafschop. De keeper van NEC juichte echter te vroeg. De penalty moest opnieuw worden genomen, omdat enkele van zijn ploeggenoten te vroeg inliepen. Doelpuntenmaker Min eiste de penalty op en hij liet Cillessen wel kansloos (2-0).

De zege is des te opmerkelijker, omdat RKC in de geblesseerde Ralf Seuntjens nog een belangrijke speler miste. NEC probeerde het na rust nog wel. Maar Tjaronn Chery en Koki Ogawa lukten het in kansrijke positie niet meer om het duel nog spannend te maken.