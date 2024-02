112-nieuws: taxi belandt op z'n kant • brandweer rukt uit voor worstjes

14.10

In een zwembad in het Belgische Lommel is gisteravond een man van 31 uit Eindhoven verdronken. Dit melden Belgische media. Het zwembad was volgens de NOS afgehuurd door de plaatselijke Al-Fourkaan moskee. Volgens Het Laatste Nieuws zou de man in ondiep water hebben gevolleybald, waarna hij waarschijnlijk onwel is geworden. De Eindhovenaar, die er met vrienden was, werd even later gevonden op de bodem van dat bad.

De hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. De politie heeft onderzoek gedaan naar de verdrinking. Een dokter zou hebben vastgesteld dat er geen sprake is van een misdrijf.