Verdwaalde pelikaan duikt weer op, nu in vijver bij golfbaan

De pelikaan die onlangs in Helvoirt werd gespot, is zaterdag opgedoken bij Golfbaan Bernardus in Cromvoirt. Het dier is geringd maar onduidelijk is van wie het dier is. De dierenambulance deed ook zaterdag opnieuw een poging om het beest te vangen.

Het dier werd maandag voor het eerst gezien in Helvoirt en fladdert sindsdien vrolijk rond. Medewerkers van de golfbaan ontdekten de vogel zaterdag en belden de dierenambulance. De vangpoging mislukte, zodra het beest mensen aan zag komen, ging hij er vandoor. En dat is niet de eerste keer, afgelopen week vloog het dier al zo'n tien keer weg op het moment dat medewerkers van de dierenambulance arriveerde. Ook een vis uit de vishandel kon het beest niet verleiden om te blijven hangen, weet een 112-correspondent. Lekkere zoetwatervissen

De vogel zwemt nu rustig rond in een van de vijvers van de golfbaan en lijkt het goed naar z'n zin te hebben. De vraag is waar hij is ontsnapt. Verschillende dierentuinen in Brabant zijn door de dierenambulance benaderd, maar nergens wordt het beest gemist. De vogel oogt verder gezond. Een roze pelikaan kan zich wel even redden in Nederland zo lang hij genoeg voedsel heeft. Ze eten zoetwatervissen en wie weet heeft de vijver bij de golfbaan dat wel te bieden. Medewerkers van de golfbaan houden het dier in de gaten, zodra de vogel vertrekt seinen ze de dierenambulance weer in.

De poging mislukte opnieuw (foto: Bart Meesters / SQ Vision).

Foto: Bart Meesters / SQ Vision