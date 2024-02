Auto achtergelaten op spoorwegovergang, voorbijgangers voorkomen probleem

Op de overweg in de Boslaan is Vught zaterdag in alle vroegte een auto achtergelaten. Voorbijgangers zagen de lege wagen op het spoor staan en ze alarmeerden direct de politie. Een wijkagent is blij dat ze dat gedaan hebben, want nu kon de auto worden weggehaald voordat er een goederentrein aan zou komen: "Heel goed dat ze ons gebeld hebben, we zijn die passanten heel dankbaar."

Het moet een rare gewaarwording zijn geweest voor de mensen die de spoorwegovergang in de Boslaan naderden. Even na drieën zagen ze daar een auto die de overweg was opgereden, maar waarin niemand zat.

De politie kwam na de melding direct in actie en ze heeft de wagen laten weghalen. Ook agenten vonden niemand in de buurt van de auto. Zo is onduidelijk of er behalve de bestuurder meer mensen in de wagen zaten en waarom de auto leeg is achtergelaten.

Het is niet bekend of het treinverkeer ontregeld is geweest. Spoorbeheerder ProRail kon nog niet reageren.