Raar verschijnsel met carnaval: met vuilniszakken vol blikjes door de stad

Tijdens carnaval zie je amper mensen lopen in hun dagelijkse kleren, dat is een raar gezicht. Het is helemaal raar als ze met een grote horecavuilniszak vol blikjes door een hossende en dansende menigte bewegen. Toch is de kans dat je ze tegenkomt, in bijvoorbeeld Oeteldonk of Kielegat, vrij aanwezig. "Voor ons heeft het zowel voor- als nadelen", zegt de gemeente Den Bosch.

Oeteldonk. Wit, geel en rood waar je ook maar kijkt. Een hele stoet aan carnavalsgangers verspreid zich vanaf de centrale Visstraat door alle stegen en zijstraten naar de kroegen of bierluiken. Veel feestvierders lusten ook tijdens hun tocht naar de kroeg wel een drankje. Er worden behoorlijk wat blikjes bier en mixdrankjes gedronken. Vervolgens belanden de blikjes in een van de vele prullenbakken die de gemeente heeft neergezet. Maar niet voor lang. De klep van de afvalbak is nog maar net dicht of iemand zwaait 'm weer open en vist het blikje eruit. Het lege blikje bier verdwijnt in een ontzettend grote blauwe vuilniszak. Deze zogenoemde statiegeldjager zwaait de vuilniszak over zijn schouder en verdwijnt de menigte in. Restafval op straat

Grote kans dat jij als carnavalsganger al eens zo iemand bent tegengekomen. Sinds het invoeren van statiegeld op blikjes zie je steeds vaker dat mensen de blikjes weer uit het afval vissen om ze in te leveren. Deze statiegeldjagers zorgen in behoorlijk wat gemeenten voor overlast, schreef Omroep Brabant vorig jaar. Een lucratieve bijverdienste, al helemaal nu tijdens carnaval. "We herkennen dit gedrag inderdaad", laat een woordvoerder van de gemeente Den Bosch weten. "Het heeft voor ons zowel voor- als nadelen. Als mensen de blikjes verzamelen en die inleveren, zijn we daar blij mee. Dat helpt om de openbare ruimte schoon te houden. Wanneer mensen gaan graaien tussen het restafval en het afval op straat gooien, zijn we daar natuurlijk niet blij mee." Blikjesring in Breda

Sinds 1 april 2023 zit er op blikjes ook statiegeld. Toen bleek dat niet iedereen zat te wachten op een plakkerig blikje mee naar huis te nemen. Om zogenaamde statiegeldjagers tegemoet te komen, deed de gemeente Breda in de zomer mee aan een experiment: het plaatsen van speciale houders rond afvalbakken. Mensen konden hun lege blikjes en flesjes daarin zetten, waarna anderen ze konden inleveren. Een goed idee, maar ze werden nauwelijks gebruikt Ook de gemeente Breda herkent de statiegeldjagers tijdens carnaval. Maar hoe vaak deze blikjesjagers voorkomen en of ze problemen veroorzaken, kan een woordvoerder niet zeggen. In Den Bosch heeft het tot nu toe niet tot problemen geleid. "Het afval wordt dagelijks opgeruimd", zegt de woordvoerder. DIT SCHREVEN WE EERDER OVER BLIKJES: Statiegeldjagers zorgen in steeds meer plaatsen voor rotzooi

De afvalbakken die de gemeente op veel plekken heeft neergezet (foto: Omroep Brabant)