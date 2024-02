Trouwring van overleden man verloren met carnaval: Denise is wanhopig

Denise van Rossum (41) uit Den Bosch raakte vorig jaar haar echtgenoot Eddy kwijt door een vreselijk ongeluk. Hij verdronk in de Maas toen hij probeerde hun hond Jimmy te redden. Het is moeilijk voor Denise om haar leven weer op te pakken. Zeker nu ze zaterdag tijdens carnaval in Oeteldonk de trouwring van haar man ook nog verloor.

Het was de meest zwarte dag in het leven van Denise. Haar man kwam niet meer terug toen hij op 19 juni vorig jaar hun boomertje Jimmy uitliet aan de Maas in Den Bosch. Jimmy was aan de rand van het water aan het spelen en bleek plotseling best ver in de Maas aan het zwemmen te zijn. Jimmy was alles voor Denise en haar man. Eddy, een sportieve man, sprong de Maas in en probeerde hem terug te halen. Hij kwam in de problemen toen hij in de zuigkracht van een vrachtschip terecht kwam en was niet meer te redden. Hondje Jimmy overleefde het ongeluk wel.

"Alsof het haar eigen schuld is dat ze hem verloor. Maar dat is natuurlijk niet waar."

"Sindsdien gaat het niet goed met Denise", vertelt haar vriendin Daniëlle die haar steun en toeverlaat is. Denise is zelf niet in staat om over het grote verlies te praten. Daniëlle: "Ze werkt nog niet helemaal en zit veel binnen. Zaterdag ging ze eindelijk eens de stad in met een paar vriendinnen. Even kijken bij het carnaval in Oeteldonk. Maar daar ging het snel mis." In de drukte van de Snellestraat kreeg Denise een paniekaanval en vluchtte de binnenstad uit, weg van het carnaval. De ring van haar Eddy hing aan een ketting om haar nek. Ze kreeg een black out, rende in paniek weg, struikelde en ergens onderweg heeft ze de ketting verloren. Het allerbelangrijkste wat ze nog bezat van haar man is ze zaterdag kwijtgeraakt. Daniëlle: "Ze is er kapot van en heel erg verdrietig. Ze schaamt zich ook dat ze de ketting om had in de stad tijdens carnaval. Alsof het haar eigen schuld is dat ze hem verloor. Maar dat is natuurlijk niet waar."

"Misschien heeft iemand de ketting met ring zien liggen op de grond en opgeraapt?"