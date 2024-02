112-nieuws: woningbrand in Eindhoven • fietser aangereden, auto rijdt door

10.58

Een automobilist is vanochtend met zijn auto van de weg geraakt in de Laan ten Boomen in Lierop. Hij raakte met de auto een lantaarnpaal naast de weg en belandde in een sloot. In de auto lagen blikken verf. Die klapten bij de crash open. De verf kleurde vervolgens de lantaarnpaal en de auto. Ook belandde wat verf in de sloot. De bestuurder is in een ambulance onderzocht, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Hij mocht wel met de politie mee naar het politiebureau voor verder onderzoek.