Dertien illegale taxichauffeurs betrapt in het carnavalsweekend

Dertien illegale taxichauffeurs zijn dit carnavalsweekend aangehouden in Den Bosch en Eindhoven tijdens een politiecontrole die gericht was op 'zwarte taxi's', ook wel snorders genoemd. Deze dertien mannen vervoerden carnavalsvierders tegen betaling terwijl ze daar geen vergunning voor hebben.

Verder werd een 'echte' taxichauffeur betrapt in een gewone personenauto. "Zijn taxi was kapot, dus was hij maar in een auto zonder blauwe kentekenplaten, taxikeuring en boordcomputer gaan werken", laat de verkeerspolitie weten. Hij is hier voor bekeurd en hij moest acuut stoppen met zijn werk.

Vlucht voor controle

Naast de controle op illegale taxi's, werden ook 'echte' taxi's meegenomen bij de controle. Daarbij werden achttien processen-verbaal uitgedeeld, vanwege uiteenlopende verkeersovertredingen. Drie taxichauffeurs kregen een zogenoemd 'bevel tot staken van de arbeid' opgelegd omdat ze te weinig verplichte rust hadden gehouden. Een chauffeur kreeg een verplichte cursus over gedrag en verkeer opgelegd omdat hij vluchtte voor de controle.