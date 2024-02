Complete Raad van Elf zwaait af: 'Zo'ne goeie hebben wij nog niet gehad'

Het pannenkoekenbakken voor de kinderoptocht, de eerste vrouwelijke Prins Carnaval, de Raadspenning en een heus Erpelroois volkslied. Het zijn enkele van de nieuwe tradities die de huidige Raad van Elf Erpelrooiersland (Wagenberg) heeft gebracht. Tradities die gekoesterd worden, zo bleek zondagochtend tijdens de traditionele Carnavalsmis in het dorp. Een mis die in het teken stond van het afscheid van de voltallige Raad van Elf.

De mis vormt een bijzonder moment in de Tour de Houdoe, zoals de raad zijn afscheidstoernee heeft gedoopt. Het herengezelschap neemt met een 'dubbel gevoel' afscheid, zo verwoordt Michel Wicherink het gedeelde sentiment. "Het heeft ons veel plezier gegeven, maar het heeft ook veel energie gekost. We dragen het stokje dan ook graag over aan een nieuwe raad. Het is goed zo", zegt hij.

Prins Fleurke noemde de kerkdienst na afloop heel speciaal. "Ze hebben het elf jaar gedaan met veel passie en toewijding. We gaan ze missen", zei ze. Een gevoel dat Ernest namens de Hofkapel, de Leutband, met de hoogheid van Erpelrooiersland deelt. Toch is die laatste ook heel realistisch. Er komt volgens hem immers gewoon een nieuwe raad die carnaval weer een eigen kleur gaat geven.

Dat die nieuwe raad opnieuw uit louter heren zal bestaan, denkt Michel van de huidige Raad van Elf niet. Er hebben zich volgens hem namelijk al een aantal vrouwen gemeld die deel uit willen maken van de nieuwe raad. Of die variatie er uiteindelijk komt, wordt echter pas op de 11e van de 11e duidelijk. "Het is het best bewaarde geheim", zo bezweert Prins Fleurke.

Voor de komende dagen is het nu nog even aan de huidige Raad van Elf om te zorgen voor de nodige leut en daarbij natuurlijk een gevoel van saamhorigheid en verbinding in Erpelrooiersland. Dat de aanwezigen in de kerk daar alle vertrouwen in hebben, blijkt zondagochtend wanneer het Zo'ne Goeie Hebben Wij Nog Niet Gehad wordt ingezet.