Dode gevonden in sloot, onderzoek naar doodsoorzaak

Grondig onderzoek na de vondst van een stoffelijk overschot (foto: Toby de Kort/SQ Vision). De politie pakte fors uit na de vondst van het lichaam (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Een gebied rondom de vindplaats is afgezet (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Volgende 1/3 Grondig onderzoek na de vondst van een stoffelijk overschot (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Aan de Ambrosiusweg in Hilvarenbeek is zondag aan het begin van de avond een dode gevonden. Het lichaam lag in een ondiepe sloot. De politie onderzoekt de doodsoorzaak en om wie het gaat.