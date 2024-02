Machinist gewond als trein op carnavalswagen botst, veel schade

Een carnavalswagen die bij het ongeluk betrokken was (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Behalve de politie werd ook spoorbeheerder ProRail opgetrommeld (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). De carnavalsvierders bij de beschadigde wagen (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). De spoorwegovergang waar het ongeluk gebeurde en de carnavalswagen werd geramd (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Volgende 1/5 Trein botst op carnavalswagen op spoorwegovergang in Berghem, machinist gewond

Een trein is zondagavond laat op een carnavalswagen gebotst op de spoorwegovergang aan de Zevenbergseweg in Berghem. De trein en de carnavalswagen raakten hierbij zwaar beschadigd. De treinmachinist raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

De carnavalsvierders kwamen met de schrik vrij, evenals de treinreizigers. Spoor bezaaid met brokstukken

Het spoor was bezaaid met brokstukken. Die zijn door de brandweer bij elkaar geraapt. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Oss zal tot twaalf uur maandagmiddag zijn gestremd, zo verwacht de NS. De NS ging er zondagavond nog vanuit dat de treinen tussen Oss en Wijchen rond vier uur 's nachts weer zouden kunnen gaan rijden, maar de herstelwerkzaamheden nemen langer in beslag. Een woordvoerder van ProRail legde maandagochtend uit dat de brokstukken van de praalwagen en de trein eerst moeten worden verwijderd, en dat pas daarna een plan voor reparatie van het spoor kan worden gemaakt. Hij denkt dat de prognose om het spoor om twaalf uur 's middags vrij te geven zelfs optimistisch is. Voor de honderd passagiers van de gestrande trein werd zondagavond vervangend vervoer geregeld. Onderzoeksraad voor Veiligheid

De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon plaatsvinden. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid is ingeschakeld. De eerste melding van het ongeluk op de Zevenbergseweg kwam tegen halftwaalf zondagavond binnen bij de hulpdiensten.

