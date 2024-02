Steekpartij: man ernstig gewond in nek, verdachten aangehouden

In een huis aan de Vierde Rompert in Den Bosch is een man zondagnacht ernstig gewond geraakt aan zijn nek. Dit gebeurde bij een steekpartij. Er zijn drie mannen aangehouden.

De steekpartij werd zondagnacht rond twintig over twaalf gemeld. Het slachtoffer is voor behandeling aan zijn verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Tot de drie verdachten die zijn opgepakt, hoort ook de bewoner van het huis waar de steekpartij plaatsvond. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.