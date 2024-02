Zes aanhoudingen na steekpartij, slachtoffer (36) in ziekenhuis opgepakt

Bij een steekpartij aan de Vierde Rompert in Den Bosch is een man zondagavond ernstig gewond geraakt aan zijn nek. Het slachtoffer werd door agenten op straat gevonden. In eerste instantie meldde de politie na de steekpartij de aanhouding van drie mannen. Inmiddels zitten zes verdachten vast, zo laat de politie maandagmiddag weten.

Het slachtoffer, een man van 36 uit Gorinchem, is een van de zes aangehouden verdachten. Hij werd maandagochtend in het ziekenhuis aangehouden. Hij wordt verdacht van van openlijke geweldpleging. Zondagavond rond half elf kreeg de politie verschillende meldingen over een ruzie in de wijk De Rompert. Agenten die op de meldingen reageerden, vonden vervolgens aan de Vierde Rompert het slachtoffer. Snel daarna konden drie mannen worden aangehouden, onder wie de bewoner van een huis waarvan bij de ruzie een ruit van de voordeur sneuvelde. Later zondagavond en maandagmiddag werden nog twee verdachten aangehouden. Naast het slachtoffer zitten nu mannen uit Waalwijk, Den Bosch en Drunen vast. Hun leeftijden variëren van 19 tot 53 jaar. Bloed op diverse plaatsen

Grote delen van de Vierde Rompert werden na de steekpartij afgezet door agenten. Op diverse plaatsen op straat lag bloed na de steekpartij. Dit is met emmers water weggespoeld. Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld in de Bossche wijk. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk wat de aanleiding is van de confrontatie op straat.