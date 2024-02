Carnavalsclub schrikt enorm van spoorongeluk: 'We hadden 20 seconden'

Foto: Jos Verkuijlen De wagen van carnavalsvereniging De Centrumknollen deed voor het ongeluk mee aan de verlichte optocht door Berghem (foto: Dimitri van Gaal). Volgende 1/2 Foto: Jos Verkuijlen

"We hebben echt al het geluk van de wereld gehad." Dat beseft Willem van Kreij. Hij is voorzitter van de Berghemse carnavalsvereniging De Centrumknollen. Een wagen van deze carnavalsvereniging werd zondagavond laat aangereden door een trein op een spoorwegovergang aan de Zevenbergseweg in Berghem.

Het ongeluk gebeurde na afloop van de verlichte optocht in Berghem. Bij de botsing raakte de treinmachinist gewond. De leden van de carnavalsclub en de treinpassagiers bleven ongedeerd. “We leven enorm mee met de machinist", laat Willem weten.

“We liepen met de wagen net het spoor op toen begon de overweg te rinkelen."

Tijdens de carnavalsoptocht van Berghem worden de wagens niet getrokken door een tractor, maar geduwd. Na die optocht ging de bouwclub met de carnavalswagen terug naar de bouwhal. Die staat net aan de andere kant van de spoorwegovergang. “We liepen net met de wagen het spoor op, toen de bellen van de overweg begonnen te rinkelen", vertelt Willem. "Je hebt dan nog zo’n twintig seconden om van het spoor te gaan." Maar dat is lastig met zo'n carnavalswagen, in zo'n korte tijd. "Je moet de wagen daar een flinke helling op duwen en zo’n carnavalswagen heeft een behoorlijk gewicht."

"Gelukkig stond er niemand meer op het spoor."

Er is volgens de voorzitter met man en macht geduwd, maar zonder succes. De trein van Den Bosch richting Nijmegen reed met een snelheid van 127 kilometer per uur vol op de aanhanger achter de carnavalswagen. Daar stond het aggregaat op dat alle lampjes op de wagen van stroom voorziet. “Tegelijkertijd kwam een trein van de andere kant. Die reed vol over de brokstukken.” “Gelukkig stond er niemand meer op het spoor”, verzucht de voorzitter. "Alle bouwers zijn enorm geschrokken van het ongeluk. We hebben bij elkaar gezeten en gaan dat deze maandag weer doen. We zijn hier echt van onder de indruk. Maar we hopen vooral dat de machinist er weer bovenop komt.”

"We hopen dat de club dit een plekje kan geven."

Paul van Orsouw woont pal langs het spoor en hoorde bij hem thuis de trein op de carnavalswagen botsen. "We waren net thuisgekomen na het bekijken van de optocht", laat hij weten. "We aten nog wat toen we de knal hoorden. Een halfuur later stond het hier vol brandweer- en politieauto's. Er was veel consternatie." Ook president Dimitri van Gaal van de Stichting Carnaval Berghem kwam, zodra hij van het nieuws hoorde, naar de plaats van het ongeluk. "We stonden in de werkplaats voor de prijsuitreiking van de verlichte optocht toen ik het bericht kreeg", vertelt hij maandagochtend. "We zijn toen hier naartoe gekomen om te kijken wat wij konden doen en om de club te ondersteunen. We hopen dat de leden dit een plekje kunnen geven." Hoe zo'n ongeluk met een carnavalswagen op het spoor hier in de toekomst voorkomen kan worden, weet Dimitri nog niet. "Maar daar gaan we zeker naar kijken."