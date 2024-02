Ronald vraagt Carly ten huwelijk met carnaval en 3 jaar later is het zover

Foto: Omroep Brabant. Foto: Omroep Brabant. Volgende 1/3 Carnavalshuwelijk van Carly en Ronald na aanzoek in het Fijnfisjenie Café

Het is een waar carnavalssprookje. Ronald vroeg drie jaar geleden zijn vriendin Carly ten huwelijk in carnavalsprogramma Fijnfisjenie Café op Omroep Brabant. De twee zijn echte carnavalsliefhebbers en wisten al snel wanneer de bruiloft zou plaatsvinden. Maandagmorgen was het zover. Om elf over elf gaven ze elkaar het jawoord, geheel in carnavalskleding bij hun carnavalsclub in Papgat (Sint-Oedenrode).

Voor het aanzoek van Ronald moeten we drie jaar terug in de tijd. Het was 14 februari 2021. Door het coronavirus mocht het gebruikelijke carnavalsfeest niet doorgaan. Het Fijnfisjenie Café van Omroep Brabant vond daarom helemaal online plaats. Ronald besloot Carly tijdens deze live-uitzending ten huwelijk te vragen via de tekstbalk onder in beeld. "Lieve Carly, wil je met me trouwen?", verscheen plotseling in beeld. Ze dacht eerst dat het een grap was en zei 'nee'. Maar toen ze erachter kwam dat Ronald het meende, zei ze alsnog ja. Deze maandag is de grote dag na drie jaar eindelijk aangebroken. De gasten, allemaal in carnavalskleding, verzamelden zich bij de carnavalsclub van Carly voor de ceremonie. Er was een blaaskapel en ook het bruidspaar was carnavalesk uitgedost. Om elf over elf zei het stel 'ja' tegen elkaar. Niet lang daarna zetten Carly en Ronald de polonaise in, zoals het hoort.

"Het is me toch gelukt."