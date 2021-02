Huwelijksaanzoek via tekstbalk tijdens Fijnfisjenie Café: 'Ik zei nee, maar zag dat hij het meende!'

Ronald (links) en Carly zijn fervent carnavalsvierders (foto: Carly Quaedvlieg). vergroot

Ondanks dat carnaval vanwege alle coronavoorschriften dit jaar een stuk ingetogener moest plaatsvinden dan normaal gesproken, werd het voor Ronald de Leest en Carly Quaedvlieg uit Sint-Oedenrode een feest om nooit te vergeten. Ronald vroeg Carly namelijk ten huwelijk. Via tv, in de tekstbalk tijdens de live-uitzending van het Fijnfisjenie Café op Omroep Brabant.

Jordy Graat en Christel de Laat, de presentatoren van het Fijnfisjenie Café, hadden het huwelijksaanzoek zelf niet gezien. "Wij zien in de studio de zogenoemde tickertape namelijk niet meelopen", legde Jordy uit in het radioprogramma 'Graat en De Laat'. Deze week werd het olijke duo er alsnog op gewezen, via een vriend van Ronald. "Die sprak mij aan in de milieustraat", vertelt Christel. "Die vertelde dat Ronald had gezworen dat hij niet meer zou gaan trouwen..."

Compleet verrast

Carly werd dan ook compleet verrast door de tekst die ze carnavalszondag - Valentijnsdag - ineens in de tekstbalk op tv zag langskomen. "We zaten lekker te kijken naar het Fijnfisjenie Café - ik lag helemaal in een deuk om Christels frikadellentaart - toen ineens onder het beeld te staan: 'Lieve Carly, wil je met me trouwen? Kus, Ronald'."

Lachend: "In eerste instantie zei ik nee. Maar toen bekeek ik Ronalds gezicht en zag ik dat hij het serieus meende! Toen zei ik alsnog ja!"

Stuifconcert

De bruiloft gaat volgend jaar plaatsvinden. "Op carnavalsmaandag, om elf over elf. In de residentie van onze carnavalsclub in Sint-Oedenrode", vertelt Carly. Dat is een bewuste keuze voor de twee carnavalsliefhebbers. "Daar vindt op carnavalsmaandag namelijk altijd het struifconcert plaats en dan komen allemaal kapellen uit Sint-Oedenrode en omgeving daar naartoe."

Carly (rechts) reageerde in eerste instantie met 'nee' op het huwelijksaanzoek van Ronald (foto: Carly Quaedvlieg). vergroot

