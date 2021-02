Toch nog een beetje carnaval: hier kan je wel een feestje vieren

Fijnfisjenie! (Foto: Twan Spierts) vergroot

Met de aftrap op vrijdagavond van 3 Uurkes Vurraf is het carnavalsseizoen officieel ingeluid. In heel Brabant rijzen de leuke carnavalsinitiatieven als paddenstoelen uit de grond. Ook deze zaterdag is er weer genoeg te doen.

Sommige mensen drinken 's avonds een digitale borrel met vrienden, anderen versieren heel hun huis. Iedereen geeft zijn eigen invulling aan carnaval dit jaar. Hieronder een paar van deze invullingen op een rijtje.

Fijnfisjenie Café

Het Fijnfisjenie Café is dicht, zoals alle café’s in Brabant. Toch zijn bardame Christel en presentator Jordy er om met alle Brabantse carnavalsliefhebbers herinneringen op te halen en vooruit te kijken naar betere tijden. Dat doen ze op zaterdag 13 en zondag 14 februari tussen 18.45 en 20.00 uur. Dan maken we ook bekend welk historisch tv-fragment jullie het allerbeste vonden en welke carnavalswagen de meeste stemmen heeft gekregen.

Gevels versieren

Stichting Carnaval Zevenbergen heeft een gevel-versierwedstrijd georganiseerd. Een jury gaat in groepjes zaterdagmiddag heel Zevenbergen door om de gevelversiering te keuren. Ook kunnen kinderen hun eigen gemaakte carnavalswagen voor de deur zetten. Op zaterdag is er ook een kleine optocht in het dorp voor kinderen.

Café aan huis

In Oirschot bouwt het stel Richard en Marijke van den Boomen hun woonkamer om naar een speciaal Fijnfisjenie Café voor kinderen. ''Wij vinden als ouders dat carnaval bij de opvoeding hoort en willen er ondanks alle beperkingen dit jaar toch een knalfeest van maken.''

De ouders overlegden hun plan met het RIVM en het mocht. Samen met een vriendin en hun kinderen gaan ze erop los feesten. Hun kinderen zijn allemaal jonger dan twaalf en mogen ook allemaal een vriendje of vriendinnetje uitnodigen.

Partyquiz

Zaterdagavond wordt er voor de jongeren in Boxtel een partyquiz georganiseerd door stichting DuckOUT. Twee vrijwilligers van de organisatie gaan zaterdag speciale partyboxen rondbrengen naar de jongeren die meedoen. In die boxen zitten lekkere snacks en leuke gadgets.

Jury op de fiets

De Jeugdraad in Drunen, Dwergonië, wordt zaterdag op een unieke manier gekozen. Een jury gaat op de fiets langs bij alle kinderen in het dorp die er graag bij willen. De kinderen voeren in de deuropening een stukje op. Degene die dat het beste doen, krijgen een plekje in de jeugdraad.

