Efteling is opnieuw het strijdtoneel van 'Te Land, Ter Zee en In de Lucht'

Het bekende spelprogramma 'Te land, ter zee en in de lucht' komt terug op tv. Deze zomer worden nieuwe afleveringen opgenomen in de Efteling in Kaatsheuvel. Dat maakte presentator Ruben Nicolai zondagavond bekend in het tv-programma 'Beste kijkers'. Nicolai gaat deze uitzendingen presenteren voor RTL. Het programma was meer dan vijftig jaar geleden voor het eerst te zien bij de TROS.

De Efteling was in het verleden al vaker het decor van het roemruchte TROS-programma. In totaal 23 keer, weet Looopings.

De eerste Efteling-uitzending, die werd opgenomen op de Siervijver, kwam op tv in mei 1980. Later werd uitgeweken naar de Vonderplas en de Kanovijver. In de Siervijver varen sinds 1981 de bootjes van de Gondoletta. De Vonderplas wordt sinds 2012 gebruikt voor watershow Aquanura.

André van Duin, Jack van Gelder en Ron Boszhard

'Te land ter zee en in de lucht' was voor het eerst te zien in 1973, toen nog onder de naam 'Vlieg er eens uit'. In 1978 ging het verder onder de inmiddels bekende naam. Door de jaren heen werd het programma gepresenteerd door onder andere Willem van Kooten, André van Duin, Jack van Gelder en Ron Boszhard. Het laatste seizoen werd in 2010 opgenomen.

Deelnemers van 'Te land, ter zee en in de lucht' moeten in zelfgebouwde constructies zo snel mogelijk een parcours afleggen. De meeste onderdelen spelen zich af boven water. Zonder een nat pak de overkant halen bleek in het verleden bijna onmogelijk. Doorgaans moet aan het einde van het parcours een bel geluid worden.

Johan Vlemmix

Eindhovenaar Johan Vlemmix vergaarde als veelvuldig deelnemer aan dit programma grote bekendheid. Hij mocht ook enige jaren het startschot voor de nieuwe deelnemers afvuren.

