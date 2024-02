Dreigementen leiden al 1,5 jaar tot stress, onveiligheid en angst op BUas

Studenten en docenten van de Breda University of Applied Sciences (BUas) kampen sinds anderhalf jaar met gevoelens van angst, onveiligheid en stress. Ze zijn het gevolg van dreigementen die geuit zijn door een nu 26-jarige ex-studente van deze opleiding.

De voormalige studente uit Groningen stond maandag voor het hof in Den Bosch. Ze was zelf in hoger beroep gegaan tegen de straf die een politierechter haar in maart vorig jaar had opgelegd.

Tijdens de zitting reageerde ze emotioneel. Ze was kapot van de hele situatie en snikte toen een manager van de BUas uitlegde wat haar doodsbedreigingen teweeg hebben gebracht bij andere studenten en docenten.

'See you Monday'

‘See you Monday’ en ‘jullie zullie maandag wel zien’. Dat waren de teksten die de verdachte op 2 september 2022 via de mail en social media aan een aantal docenten en studenten van de BUas stuurde. Bij deze waarschuwing was een foto gevoegd van een dode man in vergaande staat van ontbinding.

De BUas-manager sprak tijdens de zitting namens alle slachtoffers. Hij zei dat de actie tot onzekerheid en angst heeft geleid. Deze gevoelens werden en worden zowel op school ervaren, maar ook thuis of in een studentenhuis. Ze leid(d)en tot moeheid, onrust en concentratiegebrek. Nog steeds blijven er studenten thuis, omdat ze zich op de BUas niet altijd meer op hun gemak voelen.

De gevolgen waren zo heftig dat een speciaal team is opgericht door en voor docenten, getraind door onder anderen psychologen. Ook worden nog steeds bijeenkomsten gehouden om angst- en traumagevoelens te bespreken. Verder durft een aantal docenten geen lage beoordeling te geven uit vrees voor nieuwe wraakacties.

Stress

De BUas-manager: “Het docentschap wordt hiermee in zijn kern geraakt. Al deze maatregelen hebben duizenden euro’s gekost, geld dat we niet hebben kunnen besteden aan regulier onderwijs. Toen bekend werd dat de verdachte beroep had aangetekend en de zitting zich aandiende, schoten diverse docenten en studenten weer in de stressmodus.”

De ex-studente kreeg van de politierechter in Den Bosch vier dagen cel (die zij al had uitgezeten in voorarrest) en contactverboden. Verder zouden er 40 uur werkstraf volgen wanneer zij weer in de fout zou gaan.

'Alleen maar shockeren'

De verdachte wil zich niet bij de straf neerleggen, omdat er volgens haar advocate geen sprake was van bedreiging in juridische zin. Het was bij woorden gebleven, ze wist niet wat er op de foto stond, zijn cliënte heeft nooit gesproken over een wapen en zij heeft een blanco strafblad.

De ex-studente, die inmiddels naar alle tevredenheid een opleiding tot game-ict’er in Groningen volgt, wilde ‘alleen maar’ shockeren. Zij kampte met allerlei persoonlijke problemen, verloor in korte tijd drie familieleden en werd van de BUas gestuurd na twee jaar van vooral veel conflicten.

'Leven niet kapot'

Opvallend genoeg onderbrak de raadsheer de zitting om de afvaardiging van BUas, de verdachte en haar advocate met elkaar te laten praten. Na afloop keken beide partijen er bevredigend op terug.

De verdachte was opgelucht dat zij –naar haar zin– eindelijk iemand van de opleiding in de ogen had kunnen kijken. Ook vond ze steun in de woorden van het hof. De raadsheer zei dat haar leven niet kapot hoeft te zijn, zelfs als er een straf wordt opgelegd voor haar daden.