Recordpoging limbodansen met 3000 mensen: 'Pilsje rechthouden is lastig'

In Stijlorenrijk proberen zo'n drieduizend carnavalsvierders maandag de langste limbopolonaise ooit te maken. Dat is een combinatie van de limbodans en de polonaise. Het is een traditie in Etten-Leur om op de carnavalsmaandag een gekke recordpoging te doen. "Roeien, springtouwen, emmer trommelen: ieder jaar is er een uitdaging."

Al lukt de polonaise niet helemaal, blijkt in de eerste ronde. De deelnemers focussen zich vooral op het limbodansen, waarbij ze zonder de lat aan te raken eronderdoor moeten lopen. De lat begint op 1,66 meter. "Het biertje rechthouden is het moeilijkste", zegt een vrouw nadat ze onder de lat is gelopen.

Op de markt in Etten-Leur staat rond drie uur een grote groep carnavalsvierders klaar. In het midden hangt een lat, waar iedereen onderdoor moet limbodansen. Het is de bedoeling dat ze dat in de polonaise doen. "Het is een recordpoging", legt Jos Verstraten van de organisatie uit. "Iedereen die hier staat, moet eronderdoor."

In de laatste ronde hangt de paal op 1,22 meter. "Ik hoop dat het gaat lukken, we gaan het gewoon proberen", zegt een man, waarna hij met moeite onder de paal doorloopt. Een andere man gaat er wat soepeler doorheen. "Ik doe ieder jaar mee met de activiteiten hier, al 24 jaar lang!", zegt hij vrolijk.

Een wereldrecord zal het niet worden, maar een ding is zeker: in Etten-Leur hebben de carnavalsvierders een enorme lol. "In het verleden hebben we het Guinness Book of Records wel gehaald met een recordpoging roeien. Maar het uitgangspunt vandaag is vooral dat we een hele leuke middag hebben", zegt organisator Verstraten.

Dit is de 38ste keer dat op de markt in Stijlorenrijk een recordpoging wordt georganiseerd op carnavalsmaandag. Ieder jaar gebeurt er iets anders. "Denk aan de stoelendans met 10.000 mensen of blikopenen. Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het gedaan." Inmiddels is het dan ook een hele uitdaging om ieder jaar iets nieuws te bedenken. "Nu leek limbopolonaise ons een leuk initiatief." En dat was het zeker.

