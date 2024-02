Carnavalsvierders in polonaise naar de fysiotherapeut met zere knie of rug

Fysiotherapeuten maken zich op voor een piek na carnaval. Vier dagen non-stop polonaise lopen en hossen lijkt niet voor iedereen weggelegd. Vanaf Aswoensdag zijn de behandeltafels dan ook veelal bezet door carnavalsvierders met onder meer rug- en knieklachten. "Het is vaak de onbezonnenheid waarmee een ongelukje gebeurt", zegt fysiotherapeut Louis van den Bergh.

"De eerste afspraken voor mensen met klachten door carnaval' zijn al gemaakt", zegt Van den Bergh van Fysiomore met acht vestigingen in West- en Midden-Brabant. “We zien nu al veel verstuikte enkels en problemen met knieën."

"Een sprongetje dat niet goed afliep."

Carnavalsvierders lijken niks te willen missen van het jaarlijkse feestje en lopen vaak nog even door met hun klachten. Bij OrthoMedic in Roosendaal is het dan ook nog relatief rustig. Maar dat is stilte voor de storm, weten ze uit ervaring. Vanaf Aswoensdag neemt het aantal carnavalsvierders dat een afspraak wil in de fysiotherapiepraktijk toe. “We zien dan meer mensen die een ‘traumamomentje’ hebben gehad tijdens carnaval. Mensen waarbij een ‘sprongetje’ tijdens het feest net niet goed afliep. Ze hebben dan klachten aan bijvoorbeeld hun knie of achillespees”, legt een medewerkster uit.

"Goede conditie blijft belangrijk."

Want je kunt dan wel als topsporter verkleed gaan: garantie dat jouw lijf tegen het einde van carnaval nog in topconditie verkeert, is dat allerminst. “Een goede conditie is ook tijdens deze vier dagen gewoon erg belangrijk”, weet ook de praktijkmedewerkster van FysioFaster in Hoogerheide. Mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat ze tijdens carnaval veel langer staan dan normaal op een dag. Bijvoorbeeld tijdens een uren durende optocht. “We zien dan ook na carnaval meer mensen met pijn aan hun knieën of rug. Niet alleen bij toeschouwers, maar ook bij deelnemers van de optocht”, aldus de medewerkster.

"Een weekje trainen heeft niet veel zin."