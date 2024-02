Spoorongeluk: wagenbouwers wisten niet dat melding bij ProRail verplicht is

Carnavalsvereniging De Centrumknollen uit Berghem had niet vooraf bij ProRail gemeld dat ze met hun carnavalswagen het spoor over wilden steken. Dat hoort wel te gebeuren, als de oversteek van het spoor langer dan vijftien seconden duurt. Een wagen van de carnavalsvereniging werd zondagavond rond half twaalf uur aangereden door een trein. De machinist van de trein raakte bij dat ongeluk gewond.

De spoorbeheerder neemt dan voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld door een baanvak af te sluiten voor treinverkeer of door treinen tijdelijk langzamer te laten rijden. Ook wordt dan soms een verkeersregelaar ingezet.

Een wagen van de carnavalsvereniging werd zondagavond rond half twaalf uur aangereden door een trein. Dat gebeurde op een spoorwegovergang aan de Zevenbergseweg in Berghem. De carnavalswagen was een duwwagen die door leden van de carnavalsvereniging geduwd wordt. De machinist raakte bij het ongeluk gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De carnavalsvierders en de treinreizigers kwamen met de schrik vrij.

Willem van Kreij, voorzitter van De Centrumknollen, wist niet dat ze zich bij ProRail hadden moeten melden. "We hoorden pas vannacht van die regels."

Helling

"Het gaat ook al dertig jaar goed. Er zijn wel eens bijna-ongelukken geweest waarbij de spoorbomen begonnen te rinkelen. Maar dan waren we nog op tijd van de kruising af. Dit keer lukte dat niet. Je gaat daar ook nog tegen een helling op."

De trein van Den Bosch richting Nijmegen reed met een snelheid van 127 kilometer per uur vol op de aanhanger achter de carnavalswagen. Niemand raakte gewond. "Hadden we die regels maar gekend. Maar dat is achteraf. Ik denk dat veel carnavalsverenigingen en bouwers deze regels om het spoor over te steken niet kennen," aldus Van Kreij.

Bij ProRail kon niemand zeggen of andere bouwclubs of carnavalsverenigingen wel een melding hebben gedaan voor een oversteek op gevaarlijke plekken in Brabant. "Tijdens het onderzoek geven we geen verdere informatie", zegt een woordvoerder van ProRail.

Brokstukken

De trein en de carnavalswagen zijn zwaar beschadigd. Het spoor was bezaaid met brokstukken. Die zijn door de brandweer bij elkaar geraapt. Maandag reden er de hele ochtend geen treinen tussen Nijmegen en Den Bosch. De politie laat weten dat er geen aangiftes binnen zijn gekomen van gedupeerden.

De bouwclub is verzekerd, maar onduidelijk is of die verzekering uitkeert nu er geen melding is gedaan bij ProRail.

