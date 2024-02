Rinus: 'Vroeger kostte een ei 6 cent, nu betaal je potverdorie 30 cent'

Boodschappen die alsmaar duurder worden, extra btw op frisdrank en nu gaat de gemeentebelasting ook flink omhoog. Veel mensen moeten steeds meer op de kleintjes letten. Maar lukt dat wel? In onze serie Duurder Leven vertelt Rinus (72) uit Veldhoven: "Toen ik nog op diesel reed, betaalde ik bijna 400 euro aan wegenbelasting. Nu met een benzine-auto ben ik nog geen 100 euro kwijt. Dat scheelt enorm veel, daar kun je heel wat pilsjes voor pakken."

Rinus van Boekel woont in de Veldhovense wijk Zeelst, samen met zijn zoon. Hij is gescheiden. Vroeger had hij een boerderij met varkens, kippen, konijnen en ganzen.

Waar let je op bij de dagelijkse boodschappen?

“Ik heb net flink ingeslagen met flessen schoonmaakmiddel. Ze waren in de reclame voor 1,29 voor een liter, da’s een koopje. Dan kan m’n schoonmaakster weer even vooruit."

Zijn er dingen die je niet meer koopt?

"Vlees, groenten, kaas en melk, alles is hartstikke duur geworden. En eieren helemaal. Ik was vroeger boer en toen had je een ei voor 6 of 7 cent. En nou betaal je potverdorie 30 cent. Ik koop er niks minder om hoor, ik pak zo nu en dan nog steeds een varkenshaasje. Lekker, met champignonroomsaus erbij. Mijn zoon kookt altijd. Hij woont bij mij, naar hij heeft tegenwoordig verkering en dan is hij vaak niet thuis. En dan zit ik toch alleen."

Maak je je zorgen nu alles duurder wordt?

"Ik heb geen zorgen door geldnood, wel vanwege m’n gezondheid. Laatst heb ik in het ziekenhuis gelegen, dat was pittig. Ik had een ontsteking op mijn bil, daar ben ik aan geopereerd. Maar de artsen ontdekten dat er meer aan me mankeerde, vocht op m’n longen en bij het hart. Ook zat er een ontsteking in de onderbuik."

"In twee weken tijd ben ik vijftien kilo afgevallen en ik kan nog steeds slecht lopen. Nu heb ik plaspillen, steunkousen en allemaal van dat geouwehoer. Ik ben een oud menneke aan het worden, verdorie. Ik had nog tractors staan, maar ik heb alles verkocht. Ik kwam de tractor gewoon niet meer op, en de koppeling intrappen lukte ook niet meer. Veel te gevaarlijk, voor hetzelfde geld had ik bij de buurman een stuk uit het huis gereden."

Hoe gaat 't nu met je?

"Van een diëtiste kreeg ik toen ik uit het ziekenhuis kwam te horen wat ik moest eten, maar dat was zo’n raar advies dat ik dacht, dan kan niet goed zijn. Een broodje haring met ui, broodje paling, pudding met slagroom, alles was vet. ‘Hier klopt niks van’, zei ik tegen haar, maar ik ben toch weer zes kilo aangekomen en dat was uiteindelijk de bedoeling."

Bezuinig je nog op andere zaken?

"Ik stook brandhout in m’n kachel, dat is goedkoop en het is altijd lekker warm. Over de benzineprijs maak ik me niet zo druk. Als de tank van m’n auto leeg is, dan gooi ik ‘m gewoon vol. Vroeger reed ik op diesel, maar sinds ik ben overgestapt naar een benzine-auto, ben ik een stuk goedkoper uit. Eerst betaalde ik bijna 400 euro per drie maanden aan wegenbelasting, nu ben ik nog geen 100 euro kwijt. Dat scheelt enorm veel, daar kun je heel wat pilsjes voor pakken."