Mannen filmen hoe ze iemand slaan met ijzeren pijp, politie verspreidt foto

Een 37-jarige man is vorig jaar in augustus mishandeld met een ijzeren pijp op de Vivaldistraat in zijn woonplaats Eindhoven. Twee mannen deelden de klappen uit. Een andere man zou de mishandeling hebben gefilmd. De politie is nog altijd naar het trio op zoek.

De 37-jarige man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Hij werd met een ijzeren pijp op zijn lichaam en hoofd geslagen. Toen de vrouw van het slachtoffer schreeuwend naar buiten kwam, zijn de daders gevlucht in een donkerblauwe Volkswagen Golf. Signalement

De politie heeft inmiddels een foto verspreid waarop de drie mannen te zien zijn. De twee mannen links op de afbeelding hebben de mishandeling gepleegd, terwijl de derde het geweld heeft gefilmd. Wie meer weet wordt verzocht contact op te nemen met de politie.