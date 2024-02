Vuilnisman vindt hamsters in afvalcontainer, tweede keer op dezelfde plek

Een vuilnisman heeft voor de tweede keer hamsters gevonden in een ondergrondse afvalcontainer in de Saturnuslaan in Oss. "Hij was er sinds de vorige keer extra alert op", vertelt de dierenambulance. En alsof dat nog niet verdrietig genoeg is, beet de ene hamster de andere dood op weg naar de dierenopvang.

"Dit is wel zorgwekkend", zegt Saskia Thijssen. Ze werkt bij de dierenambulance Maasland, waar Oss onder valt. "Je huisdieren dumpen is natuurlijk altijd al verschrikkelijk, maar twee keer op rij? Als het je niet lukt om de dieren te verzorgen, dan moet je om hulp vragen."

Daarom toch nog een keer de tip: "Vraag je niet alleen af of jij blij bent met een dier, maar ook of het dier blij wordt van jou als baasje." En als je dan toch van een koude kermis thuiskomt als je nieuwe huisgenoot er eenmaal is, vraag dan om hulp.

"Misschien was dat ook wel waarom de eigenaar de hamsters niet meer wilde, omdat ze veel vochten", zegt Saskia. "Maar dat is speculeren." Hoe dan ook is er een kans dat het baasje van de beestjes het hamsterouderschap toch tegen vond vallen. "Het is misschien maar een hamster, maar het is nog steeds een grote verantwoordelijkheid."

Zelf vraagt Saskia ook een beetje om hulp. Eén hamsterdumping is namelijk al schokkend, laat staan twee. "We maken ons zorgen over of er meer dieren daar in huis zijn", vertelt ze. "Maar we kunnen niks." De dierenambulance heeft namelijk geen opsporingsbevoegdheid. Dus erachter komen wie de dumper is, gaat niet.

"Weet jij wie in de omgeving van de Saturnuslaan zijn hamsters heeft gedumpt? Neem dan contact op met de politie of waarschuw ons", drukt Saskia op het hart. Dieren dumpen is namelijk wel degelijk strafbaar. Ook als het om hamsters gaat."