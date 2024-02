Dit gebeurt er met een machinist na een ongeluk: 'Impact wordt onderschat'

Een machinist is zondagavond gewond geraakt toen hij met zijn trein een carnavalswagen raakte op een spoorwegovergang in Berghem. Jan Slaats uit Den Bosch heeft als machinist ook wel eens een botsing meegemaakt en daarom gaat zijn hart uit naar zijn collega. "Stel je voor: je ziet zo'n carnavalswagen voor je, maar als je remt ben je eigenlijk al te laat, omdat de trein zo waar is."

Jan Slaats is niet alleen machinist, hij begeleidt ook collega's die als machinist iets heftigs hebben meegemaakt, zoals een botsing met een auto of met een mens. Slaats noemt zichzelf een terugkeercoach: hij gaat vaak mee met de eerste rit die een machinist na een ongeluk maakt. Want die hulp is belangrijk. Zo'n botsing kan niet alleen gevaarlijk, maar ook traumatisch zijn. Er komt ook figuurlijk in zo'n geval veel op je af als machinist, legt Slaats uit.



"In het geval van Berghem: verplaats je maar eens in die machinist. Je ziet zo’n carnavalswagen voor je, maar je rijdt met een machine die honderden tonnen weegt. Je kunt niet zomaar stoppen. Je kunt alleen voorruit en je kan niet naar links of rechts. Als je remt ben je eigenlijk al te laat omdat de trein zo zwaar is. ”

Er komt een achtbaan van emotie op gang.

Maar dat is verre van alles wat er door je heen gaat, zegt Slaats. “Vervolgens stel je jezelf de vraag: zijn alle mensen uit zo’n carnavalswagen? Er komt een achtbaan van emoties op gang. Je moet ook alarm slaan om andere treinen te waarschuwen. Want ook machinisten op het andere spoor lopen gevaar, bijvoorbeeld door brokstukken op het spoor.” Bovendien ben je ook nog bezig met de letterlijke impact die op het punt staat te gebeuren. “Want je weet dat die botsing eraan komt, dus je probeert ook jezelf te redden. Je verlaat je cabine, want je wilt niet in de gevarenzone zitten. De machinist in Berghem is dat waarschijnlijk niet gelukt. Daarom is hij gewond geraakt, denk ik.”

Het zwaartepunt ligt ook hoger.