En weg is je uitzicht: inwoners zijn niet blij met grote grijze pakketkast

Een op het oog grote grijze muur op een van de mooiste plekjes in Etten-Leur. Tot voor kort keek je aan de Leurse Dijk uit over het Schoenmakerspark en had je uitzicht op De Leliemolen, één van de historische blikvangers van Etten-Leur. Nu staat hier een grote grijze pakketkast. En daar zijn veel inwoners niet gelukkig mee.

Op social media mengen tientallen inwoners van Etten-Leur zich in de discussie over het nut, de noodzaak en locatie van het afhaalpunt op deze plek. Er wordt onder meer geklaagd over de belemmering van het uitzicht dat volgens hen zo mooi was aan de Leurse Dijk.

'Hij staat op een super onlogische plek'

De zogenoemde pakketkasten zijn in de plaats gekomen van de afhaalpunten aan huis. Het zijn er vijf, verspreid over verschillende plekken in de gemeente. Bij zo'n pakketkast kunnen mensen met een code hun pakketje ophalen op een moment dat hen uitkomt.

Maar bewoners van de Leurse Dijk vinden de 'grijze muur' geen onverdeeld succes. "Ik vroeg me eerlijk gezegd af wat dit is", vertelt een vrouw. Als ze hoort dat dit een ophaalpunt voor pakketjes is, zegt dat ze de locatie daarvoor op zich wel handig gekozen vindt. "Maar ik vind de kleur niet zo fijn gekozen. Die had bijvoorbeeld ook groen kunnen zijn."

Een man vindt dat de pakketkast op een heel onlogische plek staat. "Hij staat helemaal aan het eind van deze wijk, waar alle kleine kinderen naar school fietsen. Naar mijn inzicht had hij beter aan de andere kant van de wijk kunnen staan, waar iedereen de wijk uitgaat en binnenkomt. Je had hier een mooi uitzicht en nu staat een zo'n enorm grijs ding, dat er helemaal niet uitziet."

'Niet heel leuk om hier op uit te kijken'

Een andere vrouw heeft geen last van de pakketkast. "Maar ik ben blij dat ik hier niet woon. Ik kan me voorstellen dat het, als je hier woont, dit niet heel leuk is om hier op uit te kijken." Als het aan haar lag, was de pakketmuur tegen een wand geplaatst. "Waar niemand er last van heeft." Een andere kleur had van haar ook wel gemogen. "Groen misschien. Of een mooie print met bomen ofzo. Dan heb je al een iets ander beeld."

Overlast

De pakketkasten zijn in Etten-Leur neergezet, omdat sinds 1 januari pakketpunten aan huis in Etten-Leur niet meer zijn toegestaan. Tot 1 januari werden dit soort punten nog gedoogd. Mensen konden daar hun pakketjes laten bezorgen om ze vervolgens op een later moment af te halen. Maar dat zorgde voor overlast in de buurten. Buurtbewoners klaagden over af- en aanrijdende busjes, parkeeroverlast en pakketpunten waar wel zeventig pakketjes per dag werden afgehaald. Daarop stuurde de gemeente de exploitanten van zo'n punt een bericht dat ze moesten stoppen met hun pakketpunt. Voor zover bekend is de gemeente Etten-Leur de eerste gemeente in onze provincie die dit soort thuis-pakketpunten verbiedt.

Volgens het bestemmingsplan was het in Etten-Leur al niet toegestaan om een afhaalpunt voor pakketjes aan huis te hebben, maar het verbod werd tot dan toe niet gehandhaafd.

