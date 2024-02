Eindelijk weer vuilnis opgehaald: gemeente brengt het ergens anders heen

Inwoners van de gemeenten Den Bosch, Vught, Heusden en Oisterwijk kunnen weer opgelucht ademhalen. Het vuilnis wordt daar vanaf vrijdag weer opgehaald. Dit lag twee weken lang stil, omdat de arbeidsinspectie vond dat het onveilig was in de hal waar al het afval wordt verzameld. Het vuilnis wordt komende tijd naar andere overslaglocaties gebracht.

Al het huisvuil, groenafval, plastic en papier komt normaal gesproken samen in overslaghal Treurenburg in Den Bosch. Deze werd onlangs gesloten, omdat het daar volgens de arbeidsinspectie onveilig was. Er reden te veel vuilniswagens, shovels en kraanwagens die al het vuil aandrukken en verplaatsen. De drukte was volgens de arbeidsinspectie gevaarlijk voor iedereen die daar werkte.

Dus moest de hal dicht. En kon het afval dat werd opgehaald, nergens meer heen. Daarom werd besloten om voorlopig geen afval meer op te halen. Inwoners mochten, als hun grijze container vol was, het restafval in de groene container stoppen.

Tot de gemeente Den Bosch met een goede oplossing zou komen, moest de overslaghal dicht blijven. Maar een oplossing is er inmiddels eigenlijk nog steeds niet. Het opgehaalde afval wordt komende tijd naar overslaghallen in andere gemeenten gebracht. In de tussentijd kijkt de gemeente Den Bosch samen met de arbeidsinspectie naar welke maatregelen er nodig zijn om de eigen overslaghal weer open te krijgen.

Inwoners kunnen hun afval in ieder geval weer kwijt. De gemeente Den Bosch waarschuwt iedereen om de afvalkalender wel goed in de gaten te houden, want vanaf vrijdag rijden de vuilniswagens nieuwe routes.

Eerdere problemen

De afvalinzameling in Den Bosch kampt al langer met problemen. In juni 2020 was er een bedrijfsongeval bij de afvalstoffendienst, waarbij een vuilnisman gehandicapt raakte. Twee jaar later concludeerde de arbeidsinspectie dat er niets was gedaan om zo’n ongeval nog eens te voorkomen.

Medewerkers die waarschuwden en ingrepen bij de afvalstoffendienst, werden op de vingers getikt. In 2021 gebeurde het maar liefst 35 keer dat er iemand gewond raakte. De arbeidsinspectie legde de afvalstoffendienst gedeeltelijk stil voor ruim een maand in december 2022.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

De gemeente Den Bosch had een oplossing bedacht om de hal te mogen openen

Den Bosch kon afgelopen jaren op verschillende afdelingen de veiligheid niet waarborgen, hier lees je er meer over