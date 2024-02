Zo hoopt Den Bosch dat er over twee weken weer vuilnis opgehaald kan worden

Er rijden te veel vuilniswagens, shovels en kraanwagens in de vuilnisoverslaghal Treurenburg in Den Bosch. Dat is gevaarlijk en daarom heeft de arbeidsinspectie deze hal de komende twee weken gesloten. De gemeente probeert in die tijd met een oplossing te komen zodat het vuil hier weer gestort kan worden. "Er zal een planning moeten komen wanneer welke voertuigen welkom zijn, want allemaal tegelijk is dus te veel", reageert woordvoerder André Bongers.

Door de sluiting van Treurenburg kan er de komende twee weken geen vuilnis opgehaald worden. De straten in de gemeente worden de komende tijd wel schoongemaakt. De serpentines en confetti blijven tijdens carnaval dus niet dagenlang op straat liggen. Onveilig

Vanuit overslagplaats Treurenburg gaat het opgehaalde afval gesorteerd naar de verschillende afvalverwerkers. In de hal is het druk met vuilniswagens, shovels die het vuil aandrukken en kranen die grote hoeveelheden vuil verplaatsen. "Dit is volgens de arbeidsinspectie te druk waardoor het onveilig is voor iedereen die daar werkt", zegt Bongers. Eerder had de gemeente al de inpandige milieustraat voor bedrijven gesloten. Ze hoopte dat de drukte hierdoor zo zou verminderen dat het weer veilig was. Vrijdag oordeelde de arbeidsinspectie na een controle dat het nog steeds te druk is met rondrijdende voertuigen. "Er wordt nu hard gewerkt aan een oplossing. Er komt een verkeersregulatie waardoor er niet zomaar op en neer gereden kan worden", vertelt Bongers. De gemeentewoordvoerder wil niet vooruitlopen op de kans dat de arbeidsinspectie de oplossing niet goed genoeg vindt. De overslaghal zou dan langer dichtblijven en het afval zou zich dan opstapelen. Problemen

De afvalinzameling in Den Bosch kampt al langer met problemen. In juni 2020 vond er een bedrijfsongeval plaats bij de afvalstoffendienst, waarbij een vuilnisman gehandicapt raakte. Twee jaar later concludeerde de arbeidsinspectie dat er niets was gedaan om zo’n ongeval nog eens te voorkomen. Medewerkers die waarschuwden en ingrepen bij de afvalstoffendienst, werden op de vingers getikt. In 2021 gebeurde het maar liefst 35 keer dat er iemand gewond raakt. De arbeidsinspectie legde de afvalstoffendienst gedeeltelijk stil voor ruim een maand in december 2022. Groenbak

Om de afvalberg bij Bosschenaren iets te verminderen, mogen inwoners restafval de komende twee weken ook in de groenbak gooien. Die groenbak mag dan naast de grijze en ze worden beiden de eerstvolgende ophaaldag geleegd.