Je liefde ontmoeten met carnaval: dit zijn de mooiste 'carnavalentijntjes'

Terwijl de confetti nog in je haar plakt en de stembanden kraken door het meeblèren met alle carnavalsdeuntjes, hoppen we direct door naar Valentijnsdag. Het is tijd om de liefde te vieren. Liefde die ontstond tijdens het feesten in de polonaise, en die nog lang niet is uitgedoofd.

Dat was acht jaar geleden. En hoewel ze ruim drie uur reizen van elkaar vandaan woonden, groeide de prille liefde uit tot iets prachtigs. Ook afgelopen dagen werd er uiteraard gecarnavald door de twee in de binnenstad van Eindhoven. Mét een huwelijksaanzoek, maar dat wist Sebas toen nog niet.

Flamingo Bregje en piraat Sebas Een Eindhovense meid die ieder jaar door de kroegen van Eindhoven zwiert en een carnavalsgroentje uit Drenthe dat zijn eerste stapjes zet in het Brabantse feestgedruis. Zo begon het voor Bregje (27) en Sebas (31). Zij was verkleed als roze flamingo, hij als piraat. Ze zagen elkaar en meteen sloeg de vlam in de pan. "We waren allebei heel enthousiast en plusten elkaar naar een heel gezellige hoogte", vertelt Sebas.

"Bregje zei dat ze nog even ergens naar binnen wilde en trok me aan mijn hand mee een kroeg in", vertelt Sebas. "Daar stonden tot mijn stomme verbazing al onze familie en vrienden, allemaal verkleed als flamingo en piraat. Zelfs mijn nichtje van twee had een flamingo-onesie aan. Ik was echt in shock."

Terwijl ze nog bijkomen van hun romantische aanzoek, wordt er ook stilgestaan bij Valentijnsdag. "Ik heb vanmorgen een bosje bloemen gekregen", zegt Bregje. "En later deze week, als alles weer een beetje is bedaard, gaan we lekker uit eten."

Aladdin-prinses Marieke en prins Ronald

Marieke ontmoette haar Ronald met carnaval in Eindhoven, heel wat jaartjes geleden. Zij verkleed als prinses uit Aladdin, hij als prins, maar toch was het geen blijvertje. "Ik had best wat alcohol achter de kiezen en hij was heel lief en ontfermde zich over mij", herinnert Marieke zich. "Uiteindelijk ben ik bij hem blijven slapen, hoewel er niet veel is gebeurd. Een beetje zoenen, daar bleef het bij."

"Toen ik de volgende dag naar de wc ging, stapte ik ineens met m'n voet op een Lego-blokje. Ik dacht, huh? Hij bleek twee zoontjes te hebben, en ik realiseerde me hoe verschillend onze levens waren. Ik was 24 en studeerde nog, terwijl hij, elf jaar ouder, een grote mensenleven had, met kinderen en een goede baan."