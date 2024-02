Iedereen is uitgenodigd op de verjaardag van Gerard van Maasakkers

Gerard van Maasakkers wordt volgende maand 75 jaar en dat laat hij niet ongemerkt voorbij gaan. Hij is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuw programma, met als titel 'In de Gloria' waarmee hij een jaar lang de Nederlandse theaters aandoet. Voor dat programma moet hij kiezen uit de ruim 160 liedjes die hij in bijna vijftig jaar heeft gemaakt. Hij vertelt er woensdag over in het televisieprogramma 'KRAAK. vraagt door' van Omroep Brabant. "Ja hoor, hé goade mee zit er ook in," zegt hij lachend , "zit daar maar niet over in."

Gerard woont al ruim acht jaar in Gent, waar hij voor de liefde naartoe verhuisde. "Het voordeel is dat ik hier niet herkend wordt. Het is natuurlijk fijn als mensen je kennen, maar daar doe ik het niet voor." Vanuit Gent reist hij nog vaak naar Brabantse theaters en dan zingt hij vol overtuiging zijn loflied op zijn geboortegrond in 'Hier heur ik thuis'. "Dat meen ik ook echt, zegt de in Nuenen geboren zanger. "Ik ben een Brabander, dat krijg je er niet uit." Het was in de jaren zeventig een hele ontdekking vertelt Gerard. Hij kreeg op z'n 17e een gitaar voor sinterklaas en begon liedjes te spelen van de Bee Gees, The Animals en later Boudewijn de Groot. Maar dat was het toch niet echt. Toen hij voor een evenement in Nuenen het Franse liedje 'Comme la lune' vertaalde in dialect naar 'Kom maar naar Nuenen' viel het kwartje. Het publiek vond het geweldig. "Het voelde als iets van ons", vertelt Gerard bijna 50 jaar later. Niet lang daarna schreef hij 'Hé goade mee'.

"Liedjes kun je steeds opnieuw uitvinden."

In 1978 verscheen zijn eerste elpee 'Komt er mer in'. Hij was overdonderd door het succes van die plaat. Zijn moeder zei: 'dit kan toch niet blijven duren'. Zijn ouders wilden eerst dat hij priester zou worden en toen dat mislukte kwam plan B om de hoek kijken: het hoveniersbedrijf van zijn vader overnemen. Maar de drang om liedjes te schrijven en te zingen was te groot, en het succes van zijn eerste elpee smaakte naar meer. En nu zit hij dus in Gent zich met zijn omvangrijke oeuvre voor zijn neus af te vragen welke liedjes hij zal spelen tijdens 'In de Gloria'. Daar zal het liedje over Cis Verdonk wel bij zijn, één van zijn eerste liedjes. "Gek genoeg haal ik daar nog steeds nieuwe dingen uit. Dat is het mooie van liedjes, een schilderij hang je aan de muur en dat is het dan, maar liedjes kun je steeds opnieuw uitvinden." Maar ook het liedje 'Den Boom' noemt hij, een ode aan zijn vader. De verjaardagstour van Gerard van Maasakkers begint op zijn verjaardag op dinsdag 26 maart in in 'Het Klooster' in Nuenen waar hij de vrijdag daarna nog eens optreedt. Beide concerten zijn uitverkocht. Begin april geeft hij in Den Bosch en Eindhoven extra feestelijke voorstellingen met muzikale gasten. "Eentje wil ik er wel verklappen: JW Roy, dan kunnen we weer 's 'As ge ooit' zingen. Daarna gaat hij nog een heel jaar touren met 'In de Gloria'. "Tot ik 76 ben." 'KRAAK. vraagt door' is te zien op Brabant+ en er is een extra lange podcast van interview.

Wachten op privacy instellingen...