Duizend vrachtwagens per dag door je dorp: inwoners zijn overlast spuugzat

Elke dag razen er zo’n duizend vrachtwagens langs het huis van Hans Paulissen. Met scheuren in de gevel tot gevolg: “Iedereen heeft de mond vol over Groningen, maar hier gebeurt het ook. En hier gebeurt ook niks.” Al tien jaar lang voeren inwoners van Chaam actie tegen de overlast van de doorgaande weg door hun dorp.

“Dit is hem”, wijst Paulissen. Aan de voorkant van zijn huis loopt van de grond tot het raamkozijn een scheur van een kleine meter. “Dit komt door het vrachtverkeer”, zegt hij beslist. “Tot hoever het doorloopt, weet ik niet. En wat het met de fundering doet? Maar ik word hier helemaal niet vrolijk van. Ik ben het helemaal zat!” Het is dan wel vakantie, maar ook op woensdagochtend rijden vrachtwagens af en aan over de N636 tussen Ulvenhout en Baarle-Nassau. Paulissen woont sinds 1996 aan de Bredaseweg. “Toen was het al wat drukker. Maar vooral het doorgaande vrachtverkeer is sinds 2016 enorm toegenomen.”

“Ik heb een aangepaste woning, ik kan nergens anders naartoe.”

De weg zorgt voor herrie, trillingen in huis en gevaarlijke situaties. “Hier wonen, het is eigenlijk geen doen”, zegt Paulissen. “Als je er vanaf wilt zijn, moet je verhuizen. Maar dat kan ik niet. Ik heb een aangepaste woning voor m’n mindervalide zoon. Ik kan nergens anders naar toe.” De situatie is ronduit gevaarlijk, vindt Paulissens buurman Ruud Leeuwenhage: “De weg is zo smal, ze kunnen amper langs elkaar rijden. Er zit maar een paar centimeter tussen. Dus ze wijken uit naar het fietspad. En als daar iemand rijdt, is dat heel gevaarlijk. Er moet echt iets gebeuren.” Een tijdje terug kwamen zeven politieke partijen uit de provincie eens kijken in Chaam. Ze schrokken zo van de situatie dat ze willen dat het provinciebestuur in actie komt. Eensgezind stelden de zeven partijen samen vragen aan het gemeentebestuur. ‘Een unicum’, volgens initiatiefnemer Kevin Nuijten van JA21. De partijen willen een structurele, toekomstbestendige oplossing. En dat werd tijd, vindt Hanneke Willemstein, raadslid van GBSV Alphen-Chaam: “Het duurt te lang hè? Dat vindt iedereen en toch gebeurt er niks. De gemeenteraad is ’t echt beu om te blijven wachten en te blijven toekijken.”

“Een moeilijke kwestie zeggen ze, maar wij zitten met de ellende.”

Paulissen: “De één wijst naar de ander. Wethouders die hun belofte niet nakomen. Het is een moeilijke en precaire kwestie zeggen ze. Maar wij zitten met de ellende.” “Ik hoop dat de partijen die nu hun krachten hebben gebundeld een doorbraak kunnen forceren”, zegt Willemstein. “Wat mij betreft komt er een verbod op doorgaand vrachtverkeer.” Maar dat kan niet, want de N639 is een provinciale weg. Dus moet de gemeente de weg overnemen, vindt Jan van Lil. Hij woont aan de weg en kwam als allereerste in actie tegen de overlast. “Als de gemeente de zeggenschap over de weg heeft, kun je maatregelen nemen”, vindt Van Lil. Het provinciebestuur moet de brief van de zeven partijen nog beantwoorden. In een eerste reactie zegt het dat de N639 op het netvlies staat, maar dat een oplossing geen gemakkelijke opgave is.