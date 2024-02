11 vluchtelingen gevonden in container, verdachte getaserd en aangehouden

Een 28-jarige man zit de komende twee weken vast op verdenking van mensensmokkel. Hij werd dinsdag midden in de nacht getaserd en aangehouden op de Beatrixkade in Eindhoven, nadat een oplettende beveiliger de politie had gebeld. In een container vonden agenten elf vreemdelingen, waaronder vijf minderjarigen. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

De beveiliger had op camerabeelden gezien dat er een auto stopte bij een container die daar stond. De container kwam uit Frankrijk en was op weg naar Groot-Brittannië. Tien van de vluchtelingen komen uit Vietnam en één uit Irak. Het Openbaar Ministerie verwacht dat er mogelijk nog meer aanhoudingen volgen. De politie heeft het onderzoek overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee die onderzoek doet naar mensensmokkel.