Gewonde bij steekpartij in asielzoekerscentrum, drie bewoners opgepakt

Bij het asielzoekerscentrum (azc) voor jonge vluchtelingen in Oosterhout is woensdagavond rond acht uur iemand gewond geraakt aan zijn hand. Volgens een 112-correspondent ging daar een steekpartij aan vooraf. De politie rukte massaal uit met meerdere politiewagens en ongeveer zestien agenten.

Drie andere bewoners van het azc zijn meegenomen voor verhoor op het politiebureau. Vanwege de taalbarrière is er nog niet veel duidelijk. Volgens een politiewoordvoerder zijn ze niet formeel aangehouden.

Het azc is gevestigd op de twee bovenste verdiepingen van het GR8 Hotel aan de Beneluxweg. Daar is plek voor zestig gevluchte tieners. Diverse bewoners klaagden eerder in de media over een onveilige sfeer en verwaarlozing in de opvang. Zo zouden ze geen medische zorg krijgen, zouden er drugsdeals plaatsvinden op de parkeerplaats en krijgen de vluchtelingen soms een maand lang geen voogd te zien.

De opvang werd in 2021 geopend en zou eigenlijk sluiten als de nieuwe opvanglocatie voor jonge vluchtelingen aan de Elschot in 2023 geopend was. Maar vanwege het tekort aan opvangplekken zijn beide locaties nu open. De onderste verdiepingen van het hotel zijn bedoeld voor gewone hotelgasten.