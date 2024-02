Geen extreem lenteweer dit weekend, maar het wordt alles behalve koud

Het echte warme lenteweer met achttien graden laten we dit weekend even achter ons, maar koud wordt het zeker niet. Want net als donderdag is het weer nog altijd te zacht voor de tijd van het jaar.

In Woensdrecht steeg de temperatuur donderdagmiddag naar bijna achttien graden. Een record. Niet eerder was het in Nederland zo warm op deze dag. "Gisteren was extreem, dat maak je niet vaak mee", vertelt weerman Jeroen Elferink.

Maar ook de komende dagen hoeven we volgens hem niet te klagen. "Vanmiddag valt er wat regen, later in de middag wordt het weer droog. In het westen kan dan zelfs de zon doorkomen." Met zo'n veertien graden, wordt het iets frisser dan de extreme lentedag van gisteren.

Zaterdag is er meer ruimte voor zon en stijgt het kwik opnieuw tot boven de tien graden. "Het wordt best vriendelijk weer met zo'n veertien graden. Ook de rest van de week blijft het weer aan de milde kant maar de temperatuur loopt iets terug tot zo'n tien graden."

Van zondag hoeven we niet al te veel te verwachten, dan wordt het regenachtig volgens Elferink. Maar ook dan is het elf graden en dus alles behalve koud. "En dat is ook echt te warm voor deze tijd van het jaar", benadert de weerman nog maar eens.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT

Donderdag was het de warmste 15 februari ooit gemeten in Brabant.