Renovatie Eindhoven Airport begint pas op zijn vroegst in 2027

De grote renovatiewerkzaamheden op vliegbasis Eindhoven, zullen in ieder geval niet voor 2027 starten. Dat laat Eindhoven Airport weten op zijn website. Door de werkzaamheden zal de volledige luchthaven voor vijf maanden op slot gaan.

Woensdag werd bekend dat de start- en landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven ergens de komende jaren compleet vernieuwd moet worden. Wanneer die werkzaamheden precies zouden beginnen, bleef onduidelijk.

Nu reageert ook Eindhoven Airport op de berichten van een dag eerder. Volgens de luchthaven hangt de planning volledig af van wat het Ministerie van Defensie, eigenaar van het vliegveld, uiteindelijk besluit.

Toch hoeven we op korte termijn nog geen sluiting van Eindhoven Airport te verwachten. "Als er door Defensie definitief besloten wordt de werkzaamheden uit te voeren, dan zullen deze niet starten voor 2027", voegt Eindhoven Airport toe in zijn verklaring.

Reisbranche bezorgd

Eerder liet Frank Oostdam van reiskoepel ANVR al weten met grote vrees naar de werkzaamheden te kijken. "Tien procent van het vakantieverkeer in Nederland vertrekt vanaf deze luchthaven. Mijn voorstel zou zijn om de vluchten te verdelen over de andere luchthavens. Ik besef dat dat makkelijker is gezegd, dan gedaan. Maar het kan niet zo zijn dat het probleem op het bordje van de reissector terechtkomt."

Toch is de maandenlange sluiting volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de Technische Universiteit Delft geen onnodig lange periode. "Op Schiphol gaan de banen ook maanden dicht voor onderhoud. Het verschil is dat je in Eindhoven maar één start- en landingsbaan hebt."